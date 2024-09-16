УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ столкнется с дефицитом оружия для войны против Украины – ISW

Анна Ярославская
16 сентября 2024, 07:38
252
Страна-агрессор будет все больше зависеть от иностранных партнеров.
Путин, Ким Чен Ын, армия рф
РФ в последнее время активизировала военное сотрудничество с Северной Кореей / Коллаж: Главред, фото: росСМИ

Страна-агрессор Россия столкнется с нехваткой вооружения и материальных средств для ведения войны против Украины. В результате углубится зависимость РФ от иностранных партнеров. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Эксперты отмечают, что российские военные в значительной степени полагаются на восстановление запасов вооружения и военной техники советских времен, особенно бронетехники, для поддержания темпов своих наступательных операций в Украине.

Российским властям, вероятно, придется еще больше мобилизовать российскую экономику и оборонную промышленность. Однако неясно, сможет ли РФ производить достаточно продукции, чтобы выдержать высокий уровень потерь техники, которые понесут российские войска в Украине.

видео дня

Руководитель Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов обратил внимание на роль Северной Кореи как самого влиятельного военного союзника России. По его словам, поставки северокорейских артиллерийских боеприпасов в Россию имеют прямое и быстрое влияние на динамику войны, причем украинские войска ощущают повышение темпа российских операций уже через несколько дней после прибытия артиллерийских боеприпасов из КНДР.

Как пишет ISW, российские власти в последнее время активизировали военное сотрудничество с Северной Кореей, о чем свидетельствует визит председателя Совета безопасности России Сергея Шойгу в Пхеньян 13 сентября и визит Путина в июне 2024 года. По состоянию на июнь 2024 года Северная Корея поставила в Россию 4,8 миллиона артиллерийских боеприпасов.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Иран передал баллистические ракеты РФ - что известно

Иран передал России партию баллистических ракет. Согласно сообщениям СМИ, пока речь идет о ракетах малого радиуса действия, но - в случае их успешного применения - Тегеран поставит партию более дальнобойного оружия.

В Пентагоне подтвердили передачу Ираном России баллистических ракет ближнего радиуса действия. Спикер Министерства обороны США генерал-майор Патрик Райдер заявил, что оккупанты могут использовать ракеты ближнего радиуса действия Fath 360 в течение нескольких недель против Украины, что приведет к гибели еще большего количества украинских гражданских лиц.

Украина также уверена, что Россия будет использовать иранскую "помощь" для террора гражданских.

Госсекретарь США заявил, что Россия применит иранские ракеты "в ближайшие недели" по "ближним целям".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине война России и Украины Институт изучения войны
Реклама

Главное за день

Киевщина была под ударом: силы ПВО уничтожили 53 из 56 "Шахедов"

Киевщина была под ударом: силы ПВО уничтожили 53 из 56 "Шахедов"

08:41 Украина
Возле Трампа произошла стрельба: подозреваемый в инциденте заявлял о ненависти к РФ

Возле Трампа произошла стрельба: подозреваемый в инциденте заявлял о ненависти к РФ

07:51 Мир
РФ столкнется с дефицитом оружия для войны против Украины – ISW

РФ столкнется с дефицитом оружия для войны против Украины – ISW

07:38 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Влупит +11 и будет лить дождь: какие регионы накроет сильное похолодание 31954

Влупит +11 и будет лить дождь: какие регионы накроет сильное похолодание

В Украине обвалились цены на популярный фрукт 17598

В Украине обвалились цены на популярный фрукт

Скоро в Украину ворвется почти 8-балльная магнитная буря: названа дата 12206

Скоро в Украину ворвется почти 8-балльная магнитная буря: названа дата

Россияне сами будут разрушать Крымский мост: в ВМС рассказали детали 10456

Россияне сами будут разрушать Крымский мост: в ВМС рассказали детали

Последние новости

09:54

"Много сейчас вылезает": что известно о возвращении Потапа и Олега Винника в Украину

09:53

Как быстро высушить одежду: лучшие лайфхаки на холодный сезон

09:37

На российский Белгород "посыпались" снаряды: город накрыл дым, пылают дома и автоВидео

09:29

Путин ездил к шаманам, чтобы получить разрешение применить "ядерку" - Der Spiegel

08:53

Сбалансированный мир: в Турции заявили о переговорах с Россией на определенных условиях

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:41

Киевщина была под ударом: силы ПВО уничтожили 53 из 56 "Шахедов"Фото

08:40

"Раздражаешь": путинистку Валерию размазали прямо в эфире

08:14

Гороскоп на завтра 17 сентября: Девам – большая потеря, Козерогам – прилив удачи

08:10

После победы так жить нельзямнение

Реклама
07:51

Возле Трампа произошла стрельба: подозреваемый в инциденте заявлял о ненависти к РФ

07:38

РФ столкнется с дефицитом оружия для войны против Украины – ISW

07:05

Ошибку на картинке за 5 секунд найдет только самый умный: сложная загадка на внимательность

06:53

Массированная атака РФ на Киев: в районе столицы сбиты почти два десятка "Шахедов"Фото

06:10

Окружение Трампа раскололосьмнение

05:30

Вся квартира была в дыму: история спасения мужчины после удара по ХарьковуВидео

04:30

РФ нарастила силы, чтобы вытеснить ВСУ с Курщины: генерал назвал проблемы армии РФ

03:34

В Польше призывают остановить соцвыплаты украинцам: кого это может задеть

02:05

РФ нарвется на мощнейшую ответку: топ-генерал из США об угрозе ядерного удара РФ

01:30

Впервые после развода: Аффлека и Лопес застукали на эмоциональном свиданииВидео

15 сентября, воскресенье
23:52

Скоро в Украину ворвется почти 8-балльная магнитная буря: названа дата

Реклама
22:59

Как выглядит внучка "мамы Верки Сердючки" - дочь звезды показала лицо малышки

22:22

У Путина целый "букет болезней": в США раскрыли неожиданный диагноз

22:08

Украина не может оснастить даже 4 бригады из-за нехватки оружия - Зеленский

21:32

"Искали поддержки": Тарабарова высказала категоричное мнение про Тодоренко

21:25

"Он сядет и начнет переговоры": Зеленский назвал главный страх Путина

20:43

Времени на подготовку будет больше: Сырский анонсировал важные изменения для мобилизованных

20:23

"Однозначно семья": Слава Демин показал воссоединение с бывшей женой

20:19

"Добро" на дальнобойные удары по РФ: Запад боится поражения Украины зимой – СМИ

19:20

В формуле 4+1 пункта: Зеленский назвал, кто первый увидит план победы Украины

19:10

Россияне готовят новый рекорд в сентябре: что надо знать украинцаммнение

18:49

Влупит +11 и будет лить дождь: какие регионы накроет сильное похолодание

18:34

Несмотря на слухи: Зеленский ответил, получил ли разрешение США на дальнобойные удары

18:11

У Байдена однозначно высказались насчет завершения войны и мирного плана

17:59

Разрушен подъезд, под завалами есть люди: жуткие подробности удара по ХарьковуФотоВидео

17:41

Слухи о пересечении "красных линий" и "ядерке": МИД призывает не слушать Путина

17:39

Известный украинский актер оказался в эпицентре землетрясения

17:22

Ответка за Полтаву: на Курщине взорвали расположение армии РФ вместе с россиянамиВидео

17:09

Только гений найдет кубик за 8 секунд: загадка, которую разгадают единицы

16:18

"Вся армия РФ воюет тут": Буданов высмеял российские мифы об "эскалации"

15:48

Есть разрушения, десятки пострадавших: РФ ударила по многоэтажке в ХарьковеФотоВидео

Реклама
15:29

Россия обстреляла энергетику четырех областей, один из регионов частично обесточен

15:17

"Пыль в глаза": в Лондоне назвали Путина "фашистом" и ответили на ядерные угрозы

15:12

Больше не скрывает: Слава Каминская в третий раз вышла замуж

14:36

Невероятная вкуснятина из 4 ингредиентов: хозяйка рассказала рецепт нутеллы в домашних условияхВидео

14:15

Любовный гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября

14:06

Принц Уильям и Кейт Миддлтон публично пошли на примирение с принцем Гарри

13:57

Белый дом анонсировал "существенный" пакет помощи Украине

13:44

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября: Тельцам - подъем, Девам - проблемы

13:19

Новое заявление о мире в Украине: что пообещал Трамп

13:18

Разрушены тысячи домов, есть погибшие: жесткие наводнения и снегопады наделали беды в ЕвропеВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять