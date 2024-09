РФ столкнется с дефицитом оружия для войны против Украины – ISW

Страна-агрессор Россия столкнется с нехваткой вооружения и материальных средств для ведения войны против Украины. В результате углубится зависимость РФ от иностранных партнеров. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Эксперты отмечают, что российские военные в значительной степени полагаются на восстановление запасов вооружения и военной техники советских времен, особенно бронетехники, для поддержания темпов своих наступательных операций в Украине.

Российским властям, вероятно, придется еще больше мобилизовать российскую экономику и оборонную промышленность. Однако неясно, сможет ли РФ производить достаточно продукции, чтобы выдержать высокий уровень потерь техники, которые понесут российские войска в Украине.

Руководитель Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов обратил внимание на роль Северной Кореи как самого влиятельного военного союзника России. По его словам, поставки северокорейских артиллерийских боеприпасов в Россию имеют прямое и быстрое влияние на динамику войны, причем украинские войска ощущают повышение темпа российских операций уже через несколько дней после прибытия артиллерийских боеприпасов из КНДР.

Как пишет ISW, российские власти в последнее время активизировали военное сотрудничество с Северной Кореей, о чем свидетельствует визит председателя Совета безопасности России Сергея Шойгу в Пхеньян 13 сентября и визит Путина в июне 2024 года. По состоянию на июнь 2024 года Северная Корея поставила в Россию 4,8 миллиона артиллерийских боеприпасов.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.