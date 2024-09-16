РФ столкнется с дефицитом оружия для войны против Украины – ISW

Страна-агрессор будет все больше зависеть от иностранных партнеров.

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РФ в последнее время активизировала военное сотрудничество с Северной Кореей / Коллаж: Главред, фото: росСМИ

Страна-агрессор Россия столкнется с нехваткой вооружения и материальных средств для ведения войны против Украины. В результате углубится зависимость РФ от иностранных партнеров. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Эксперты отмечают, что российские военные в значительной степени полагаются на восстановление запасов вооружения и военной техники советских времен, особенно бронетехники, для поддержания темпов своих наступательных операций в Украине.

Российским властям, вероятно, придется еще больше мобилизовать российскую экономику и оборонную промышленность. Однако неясно, сможет ли РФ производить достаточно продукции, чтобы выдержать высокий уровень потерь техники, которые понесут российские войска в Украине.

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Руководитель Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов обратил внимание на роль Северной Кореи как самого влиятельного военного союзника России. По его словам, поставки северокорейских артиллерийских боеприпасов в Россию имеют прямое и быстрое влияние на динамику войны, причем украинские войска ощущают повышение темпа российских операций уже через несколько дней после прибытия артиллерийских боеприпасов из КНДР.

Как пишет ISW, российские власти в последнее время активизировали военное сотрудничество с Северной Кореей, о чем свидетельствует визит председателя Совета безопасности России Сергея Шойгу в Пхеньян 13 сентября и визит Путина в июне 2024 года. По состоянию на июнь 2024 года Северная Корея поставила в Россию 4,8 миллиона артиллерийских боеприпасов.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Иран передал баллистические ракеты РФ - что известно

Иран передал России партию баллистических ракет. Согласно сообщениям СМИ, пока речь идет о ракетах малого радиуса действия, но - в случае их успешного применения - Тегеран поставит партию более дальнобойного оружия.

В Пентагоне подтвердили передачу Ираном России баллистических ракет ближнего радиуса действия. Спикер Министерства обороны США генерал-майор Патрик Райдер заявил, что оккупанты могут использовать ракеты ближнего радиуса действия Fath 360 в течение нескольких недель против Украины, что приведет к гибели еще большего количества украинских гражданских лиц.

Украина также уверена, что Россия будет использовать иранскую "помощь" для террора гражданских.

Госсекретарь США заявил, что Россия применит иранские ракеты "в ближайшие недели" по "ближним целям".

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