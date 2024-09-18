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Цифры впечатляют: сколько "Шахедов" и ракет производит РФ в месяц - Forbes

Мария Николишин
18 сентября 2024, 23:08
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На производство РФ тратит миллиарды долларов в месяц.
Цифры впечатляют: сколько 'Шахедов' и ракет производит РФ в месяц - Forbes
Сколько ракет изготавливает РФ / коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Несмотря на введенные Западом санкции, военно-промышленный комплекс страны-агрессора России продолжает функционировать. Сейчас РФ способна производить в месяц от 42 до 56 баллистических и 90-115 крылатых дальнобойных ракет. Все они могут использоваться для террористических атак по Украине, в частности - по объектам энергетики. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник в одной из разведывательных структур.

Отмечается, что темпы производства дронов Shahed-136 в стране-агрессоре составляют более 500 единиц в месяц, что обходится в примерно $100 млн. К тому же, сейчас в запасах РФ есть 200 единиц.

Цифры впечатляют: сколько 'Шахедов' и ракет производит РФ в месяц - Forbes
Shahed-136 / Инфографика: Главред

По оценке издания, темпы производства ракет в РФ составляют 132-171 единиц в месяц. И это обходится Москве в $1,1 млрд. Примечательно, что примерно такое же количество ракет оккупанты выпустили по Украине во время удара 26 августа.

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Сколько баллистических ракет РФ производит в месяц

Ракеты "Искандер-М", дальность которых составляет до 500 км, а боевая часть - 480-700 кг, изготавливаются в количестве 30-40 единиц в месяц. В запасах РФ их 130.

Что касается северокорейских баллистических ракет KN-23, то их РФ получила около 60 единиц. Дальность этого оружия составляет до 690 км и боевая часть - 500 кг в версии до 450 км. В версии с максимальной дальностью полета вес боевой части может быть меньше.

Кроме того, в запасах РФ есть 55 ракет "Кинжал", дальность которых составляет 1500-2000 км. Сейчас враг может изготавливать 2-6 таких ракет в месяц.

Цифры впечатляют: сколько 'Шахедов' и ракет производит РФ в месяц - Forbes
Кинжал / Инфографика: Главред

Сколько крылатых ракет РФ производит в месяц

Ракеты Х-101 с дальностью 2500-2800 км и 450 кг боевой части РФ накопила в количестве 190 единиц. К тому же, враг производит по 40-50 новых ракет в месяц.

"Калибров" в запасах оккупантов есть 350 единиц. Еще 30-40 новых ракет РФ производит за месяц. Дальность этих ракет составляет 1500-2000 км, а боевая часть - 450 кг.

Цифры впечатляют: сколько 'Шахедов' и ракет производит РФ в месяц - Forbes
Ракета Калибр / Инфографика: Главред

В то же время ракет "Искандер-К" в запасах врага 180, еще 10-15 единиц изготавливается в течение месяца. Дальность "Искандер-К" - 2500 км, а боевая часть - 450 кг.

Сверхзвуковых ракет "Оникс", которые могут развивать скорость более 2400 км/ч, РФ накопила 500 единиц. В дополнение 10 таких ракет враг производит за месяц.

Кроме того, в 2024 году в планах производства числятся 224 ракеты Х-32.

Цифры впечатляют: сколько 'Шахедов' и ракет производит РФ в месяц - Forbes
Изготовление оружия в РФ / фото: Forbes

Что известно о Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Ракетный арсенал РФ - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, КНДР поставила России баллистические ракеты малой дальности Hwasong-11. К тому же, страна-агрессор уже применяла эти ракеты для ударов по Киеву.

Также известно, что Иран отправил в страну-агрессора России партию баллистических ракет малой дальности.

В свою очередь, бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж добавил, что в запасе у Ирана есть еще около 800 единиц ракет Fath-360.

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Forbes баллистические ракеты крылатые ракеты война России и Украины Дрон Shahed-136
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