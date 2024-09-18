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Армия РФ потеряла ракеты на миллиарды долларов

Олег Макаров
18 сентября 2024, 17:20
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Видеоблог Романа Цимбалюка о взрыве военного арсенала в городе Торопец, Россия. Взрыв был настолько мощным, что его ощущали как землетрясение. Арсенал содержал множество оружия, включая ракеты, артиллерийские снаряды и ракеты. Взрыв был вызван ударом дрона украинских сил.

Кто такой Роман Цимбалюк?

Роман Цимбалюк - украинский журналист, автор популярного YouTube-канала. Бывший собственный корреспондент агентства УНИАН в России. С 2017 по 2022 год - последний украинский корреспондент, аккредитованный при МИД России на постоянной основе. Известен жесткими и прямыми вопросами к российским политикам, в частности к Владимиру Путину.

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