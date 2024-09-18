Убегут все болезни и невзгоды: что нужно поставить на стол 19 сентября

Что нельзя делать 19 сентября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от жестких проблем.

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Что нельзя делать 19 сентября / фото: pomisna.info

19 сентября церковь почитает память святых мучеников Трофима, Савватия, Доримедонта. Как сообщает Главред, они жили в ІІІ веке и пострадали за веру во Христа во время гонений императора Диоклетиана.

Мужчин схватили и пытали, принуждая отречься от веры. Однако Трофим, Савватий и Доримедонт были непоколебимы и преданы Христу. Савватия разодрали крючками, а Трофима заставили ходить в ходоках с набитыми внутри гвоздями. В итоге их жестоко казнили. После смерти их признали святыми.

Что можно делать 19 сентября

В этот день нужно помолиться. У святых просят благополучия, а также любви и семейного счастья.

В этот день нужно поставить на стол тарелку с медом. Предки верили, что если его съесть, то у вас будет крепкое здоровье на протяжении всего года.

Что нельзя делать 19 сентября

1. Нельзя 19 сентября считать и перечислять мелочь. Предки верили, что таким образом можно вовсе остаться без денег.

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2. Нельзя 19 сентября оскорблять каких-либо животных. Иначе вы сами можете привлечь к себе серьезные проблемы и заболеть.

3. Нельзя 19 сентября одалживать соль. Считается, что это притянет несчастье.

Приметы 19 сентября

Если в этот день лебеди только начали улетать на юг, то будет долгая и теплая осень.

Если в этот день начало сильно опадать листья, то улья нужно убрать с пасеки.

Если в этот день видно высокие сорняки, то зимой будет много снега.

Если в этот день слышно гром, то будет бесснежная зима.

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