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Притянете в жизнь чужие проблемы: что нельзя делать 21 сентября - приметы

Ангелина Подвысоцкая
21 сентября 2024, 01:44
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Что можно делать 21 сентября. Строгие приметы и запеты, которые помогут приумножить счастье.
приметы
Что нельзя делать 21 сентября / фото: pomisna.info

21 сентября церковь почитает память святого апостола Кондрата. Также в этот день отмечают субботу после Воздвижения - Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Как сообщает Главред, Кондрат родился в Афинах и проповедовал в этом городе. Он был известен своей ревностной проповедью, обратил многих людей в христианство. Он уничтожил идолов, разрушал языческие храмы и изгонял демонов молитвой.

Язычники начали преследовать Кондрата. В какой-то момент его арестовали, морили голодом, забрасывали камнями. После долгих мучений Кондрат все же умер.

Что можно делать 21 сентября

  • В этот день нужно сделать как можно больше добрых дел. Тогда в жизни приумножится счастье.
  • В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья, сил и исцеления от болезней.
  • В этот день нужно заняться уборкой. Предки верили, что это притянет благополучие и достаток.

Что нельзя делать 21 сентября

1. Нельзя 21 сентября лениться. Считается, что тогда из дома уйдет весь достаток.

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2. Нельзя 21 сентября совершать крупные покупки. Предки верили, что тогда все покупки окажутся недолговечными.

3. Нельзя 21 сентября надевать чужую обувь. Иначе вы "заберете" на себя чужие болезни и проблемы.

Приметы 21 сентября

  • Если в этот день мало грибов, то зима будет снежной и суровой.
  • Если в этот день алый закат или рассвет, то будет дождь и ветер.
  • Если в этот день листва опала, то зима будет ранней.
  • Если в этот день на деревьях много паутины, то будет теплая погода.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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