Притянете в жизнь чужие проблемы: что нельзя делать 21 сентября - приметы

Что можно делать 21 сентября. Строгие приметы и запеты, которые помогут приумножить счастье.

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Что нельзя делать 21 сентября / фото: pomisna.info

21 сентября церковь почитает память святого апостола Кондрата. Также в этот день отмечают субботу после Воздвижения - Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Как сообщает Главред, Кондрат родился в Афинах и проповедовал в этом городе. Он был известен своей ревностной проповедью, обратил многих людей в христианство. Он уничтожил идолов, разрушал языческие храмы и изгонял демонов молитвой.

Язычники начали преследовать Кондрата. В какой-то момент его арестовали, морили голодом, забрасывали камнями. После долгих мучений Кондрат все же умер.

Что можно делать 21 сентября

В этот день нужно сделать как можно больше добрых дел. Тогда в жизни приумножится счастье.

В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья, сил и исцеления от болезней.

В этот день нужно заняться уборкой. Предки верили, что это притянет благополучие и достаток.

Что нельзя делать 21 сентября

1. Нельзя 21 сентября лениться. Считается, что тогда из дома уйдет весь достаток.

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2. Нельзя 21 сентября совершать крупные покупки. Предки верили, что тогда все покупки окажутся недолговечными.

3. Нельзя 21 сентября надевать чужую обувь. Иначе вы "заберете" на себя чужие болезни и проблемы.

Приметы 21 сентября

Если в этот день мало грибов, то зима будет снежной и суровой.

Если в этот день алый закат или рассвет, то будет дождь и ветер.

Если в этот день листва опала, то зима будет ранней.

Если в этот день на деревьях много паутины, то будет теплая погода.

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