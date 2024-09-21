Что нельзя делать 22 сентября: строгие приметы, которые не стоит нарушать

Что можно делать 22 сентября. Приметы, которые уберегут от различных проблем.

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Что нельзя делать 22 сентября / фото: pomisna.info

22 сентября церковь почитает память пророка Иона. Как сообщает Главред, Ион жил в VIII веке до н. и был призван Богом к проповеди покаяния жителям Ниневии. Считается, что во время бури Ион оказался за бортом корабля, после чего его проглотил кит. Внутри он пробыл три дня и три ночи, постоянно молясь.

В какой-то момент кит выплюнул свою добычу на берег. Жители Ниневии узнали о случившемся, покаялись в грехах и получили прощение от Бога. После этого Ион стал проповедником в Ниневии.

Что можно делать 22 сентября

В этот день нужно помолиться. У святого просят защитить дом от бед.

В этот день принято ходить в гости к молодоженам. Это считалось хорошей приметой.

В этот день нужно приготовить блюда из редьки. Считается, что это поможет укрепить здоровье.

Что нельзя делать 22 сентября

1. Нельзя 22 сентября есть блюда из рыбы. Предки верили, что тогда в жизнь придут беды, финансовые проблемы и ухудшится здоровье.

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2. Нельзя 22 сентября лениться и долго спать. Иначе начнутся финансовые трудности.

3. Нельзя 22 сентября завидовать чужому счастью и благополучию. Если нарушить запрет, то все дурные мысли и поступки вернутся бумерангом.

Приметы 22 сентября

Если в этот день пасмурная и дождливая погода, то осадки будут еще целую неделю.

Если в этот день утром туман, то погода будет теплой.

Если в этот день на березе еще есть листья, то зима будет малоснежной.

Если еще не началось "бабье лето", то холодная погода продлится еще неделю.

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