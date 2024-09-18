Россия ударила по Сумах авиабомбами: в городе пропал свет, проблемы с водой

Вечером среды, 18 сентября, в Сумах прогремели взрывы. В части города пропало электроснабжение, а также появились проблемы с водоснабжением. Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.
В 20:46 Воздушные силы Украины предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Через несколько минут военные сообщили, что российская авиация осуществила пуски КАБ на Сумщине.
"Пуски КАБ тактической авиацией на Сумщине", - говорится в сообщении Воздушных сил.
Первый взрыв в Сумах прогремел около 22:02. Вскоре в городе прогремели повторные взрывы.
Вследствие российских ударов в самом городе, а также в окрестных населенных пунктах исчезло электроснабжение.
"Причина аварии уже установлена и энергетики сделают все для восстановления. Верим в наших энергетиков", - написал начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко.
Около 22:19 Воздушные силы предупредили об активности тактической авиации оккупантов на северо-восточном и юго-восточном направлениях. Россияне запустили авиабомбы в направлении Запорожья и Сум.
КП "Горводоканал" заявил, что в связи с очередным ударом россиян в Сумах обесточены все объекты водоканала.
"Осуществляется переход на аварийно-резервное питание (кроме насосов третьего подъема ЦТП). В первую очередь запускаем систему водоотведения. Через несколько часов вода будет подаваться в город с пониженным давлением", - отметили в сообщении.
По данным Сумской ОВА, российские оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры области.
"Сегодня, 18 сентября россияне в очередной раз нанесли авиационный удар по областному центру. Возможные перебои с электроэнергией. Аварийно-спасательные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки", - подчеркнули в ОВА.
Кроме этого, враг запустил ударные беспилотники по территории Украины. По состоянию на 22:30 российские БпЛА находятся в центральной и восточной части Николаевской области и направляются на северо-запад. Также дроны фиксируют на границе Николаевской и Кировоградской областей, они движутся на север.
Что такое КАБ?
КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограммов, пишет Википедия.
Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая лазерным лучом, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства - КАБ-500Кр, наводимая на цель с помощью телевизионной ГСН. В дальнейшем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС.
Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.
Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.
Удары РФ по Сумах - последние новости
Напомним, в ночь на 17 сентября российские оккупанты нанесли массированный авиаудар по объектам энергетической системы в Сумской области. Пострадали населенные пункты Конотопского, Ахтырского и Сумского районов.
Днем 17 сентября Россия нанесла повторный массированный ракетный удар по энергетическим объектам Сум. В результате атаки загорелись две крупные электроподстанции. Также возникли перебои со светом.
Как сообщал Главред, в ночь на 18 сентября враг массированно атаковал Украину. На Сумщине раздавались мощные взрывы. Вражеские "Шахеды" также атаковали областной центр.
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