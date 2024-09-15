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Есть разрушения, десятки пострадавших: РФ ударила по многоэтажке в Харькове

Ангелина Подвысоцкая
15 сентября 2024, 15:48обновлено 15 сентября, 16:46
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Российские оккупанты ударили КАБами по Харькову. По меньшей мере один из них попал в многоэтажный дом.
Есть разрушения, десятки пострадавших: РФ ударила по многоэтажке в Харькове
РФ ударила по Харькову КАБами / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Telegram

Российские оккупанты подняли в воздух авиацию и осуществили пуск КАБов для ударов по Харькову. Об этом сообщали Воздушные силы ВСУ.

удар по Харькову
РФ ударила по Харькову КАБами / фото: скриншот

Впоследствии стало известно, что в областном центре прогремела серия мощных взрывов. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал жителей города и района находиться в укрытиях.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях!" - написал он.

видео дня

В Сети разлетелись фото, на которых видно, что после взрывов над городом поднялся большой столб черного дыма.

удар по Харькову
РФ ударила по Харькову КАБами / фото: Telegram

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что россияне ударили КАБом прямо по жилому многоэтажному дому. Уже известно о том, что там есть разрушения и поднялся пожар.

"Удар по многоэтажному жилому дому. Пожар, разрушения. Информация о пострадавших позже", - написал он.

По данным Синегубова, есть повреждения гражданской инфраструктуры в Немышлянском районе города.

Смотрите видео о последствиях удара по многоэтажке в Харькове:

удар по Харькову
РФ ударила по Харькову КАБами / фото: скриншот

Уже известно о том, что в результате авиаудара по жилому дому есть 28 раненых, среди них трое детей. Количество пострадавших может увеличиться. Пока нет информации о погибших.

Смотрите видео о последствиях удара по многоэтажке в Харькове:

удар по Харькову
РФ ударила по Харькову КАБами / фото: скриншот

Реакция Зеленского на удар по Харькову

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на безжалостный удар по жилому многоэтажному удару в Харькове. Российские авиабомбы разрушили перекрытия между 9-м и 12-м этажами. Уже известно о почти 30 раненых. Среди пострадавших есть дети.

"К спасению людей привлечены все службы. Спасибо каждому, кто помогает. И мир должен помочь защите от российской военной авиации, от десятков управляемых авиабомб, которые ежедневно уносят жизни украинцев. Этот террор может быть остановлен. Но чтобы остановить террор, нужно остановить страх перед сильными решениями, которые объективно нужны. Эту войну может завершить справедливо только решимость. Именно решимость наиболее эффективно защищает от террора", - написал Зеленский.

  • Авиаудар по Харькову 15 сентября
    Авиаудар по Харькову 15 сентября фото: Владимир Зеленский
  • Авиаудар по Харькову 15 сентября
    Авиаудар по Харькову 15 сентября фото: Владимир Зеленский
  • Авиаудар по Харькову 15 сентября
    Авиаудар по Харькову 15 сентября фото: скриншот из видео
  • Авиаудар по Харькову 15 сентября
    Авиаудар по Харькову 15 сентября фото: скриншот из видео
  • Авиаудар по Харькову 15 сентября
    Авиаудар по Харькову 15 сентября фото: Харків1654
  • Авиаудар по Харькову 15 сентября
    Авиаудар по Харькову 15 сентября фото: Харків1654
  • Авиаудар по Харькову 15 сентября
    Авиаудар по Харькову 15 сентября фото: Харків1654
  • Авиаудар по Харькову 15 сентября
    Авиаудар по Харькову 15 сентября фото: Харків1654
  • Авиаудар по Харькову 15 сентября
    Авиаудар по Харькову 15 сентября фото: Суспільне
  • Авиаудар по Харькову 15 сентября
    Авиаудар по Харькову 15 сентября фото: Суспільне
  • Авиаудар по Харькову 15 сентября
    Авиаудар по Харькову 15 сентября фото: Суспільне

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал партнеров как можно быстрее разрешить бить западным оружием по военным объектам на территории РФ.

"Харьков. Россия снова ударила по гражданскому дому. Параллельно Путин продолжает запугивать мир пустыми страшилками о войне с НАТО. Россия умеет воевать только с гражданскими. Там, где встречается с силой, начинает убегать - доказано Курщиной", - написал он.

Мэр города Игорь Терехов уточнил, что враг попал в 10-й этаж дома, в результате чего пожар охватил четыре этажа. Количество пострадавших возросло до 33.

Инфографика КАБ, инфографика
Что такое КАБ / Инфографика: Главред

Что такое КАБ?

КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограммов, пишет Википедия.

Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая лазерным лучом, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства - КАБ-500Кр, наводимая на цель с помощью телевизионной ГСН. В дальнейшем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС.

Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.

Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Удары РФ по Харькову - последние новости

В субботу, 7 августа, российские оккупанты обстреляли Харьков. В городе прогремело несколько взрывов. Пострадало садовое товарищество в Индустриальном районе. Еще один удар - в Малой Даниловке в частный сектор.

Мощные взрывы прогремели в Харькове и днем в понедельник, 2 сентября. Местные власти призвали горожан к осторожности.

Днем 1 сентября россияне нанесли около 10 ударов по Харькову, по состоянию на сейчас уже 28 раненых. Деталями трагедии поделился председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Враг ударил по Дворцу спорта, также атакован торговый центр в Салтовском районе и территория возле Гидропарка в Киевском районе.

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