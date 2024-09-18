Есть погибший и раненый: россияне ударили по Кировоградской области

В результате вражеской атаки Кировоградской области один человек погиб, еще один ранен, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Андрей Райкович.
В результате вражеской атаки в областном центре повреждены несколько жилых домов, написал он в Telegram.
"В одном из дворов произошел пожар. К сожалению, есть погибший. Легкие ранения получила 90-летняя женщина. Медики уже оказали ей помощь. В госпитализации не нуждается. Все соответствующие службы работают на месте", - отметил глава ОВА.видео дня
Ранее Райкович сообщил о том, что российские оккупанты в среду, 18 сентября, атаковали Кировоградскую область.
"Прошу не игнорировать тревогу. Кропивничан – не выкладывать никаких фото и видео", - написал Райкович в телеграм-канале.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Ранее сообщалось, что в Киеве и области были слышны взрывы. В Киевской областной военной администрации также сообщали о работы сил противовоздушной обороны по целям РФ.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ запустила по Украине более полусотни дронов. Оккупанты ударили по Украине ракетами и дронами, сбить удалось не все вражеские цели.
Как сообщалось ранее, во время ночной атаки дронов в ночь на 17 сентября украинская ПВО уничтожила 34 из 51 "Шахеда", два БПЛА вернулись в РФ. Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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