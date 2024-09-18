Оккупанты продвинулись в трех населенных пунктах на Донбассе — DeepState

Российская армия продвинулась в Стельмаховке Луганской области, а также в Гродовке и Украинске Донецкой области.

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У ВС РФ есть успехи на восточном фронте / Коллаж: Главред, фото: ОК Запад, t.me/DeepStateUA

Российская оккупационная армия продвинулась в трех населенных пунктах на Донбассе. Об этом сообщили аналитики мониторинговой группы DeepState 18 сентября.

"Враг продвинулся возле Стельмаховки, в Гродовке и Украинском", - говорится в сообщении.

Стельмаховка расположена в Луганской области, Гродовка и Украинское - в Донецкой области.

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Кроме того, по словам экспертов, продолжаются бои возле Желанного Первого.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Что говорят в Генштабе ВСУ

В отчете Генерального штаба говорится, что за сутки произошло 139 боевых столкновений. По территории Украины ВС РФ нанесли три ракетных удара с применением шести ракет, 59 авиаударов, сбросив при этом 84 КАБ.

Кроме того, захватчики задействовали для ударов 494 дрона-камикадзе и совершили 3338 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

На Краматорском направлении украинские военные отражали шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Ступочек, Клещиевки и Белой Горы. Восемь атак отбиты, одно боеприкосновение продолжается.

На Торецком направлении оккупанты при поддержке авиации 14 раз атаковали позиции ВСУ вблизи Щербиновки, Торецка и Нелиповки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Основные усилия враг концентрирует в Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор 34 раза атаковал в районах Гродовки, Новоторецкого, Орловки, Николаевки, Украинска, Александрополя, Воздвиженки, Мариновки и Зеленого Поля.

"30 атак украинские защитники уже отбили, еще четыре боестолкновения продолжаются", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении защитники Украины отбили 43 вражеские атаки наших позиций. Захватчики пытались продвинуться вблизи Цукуриного, Желаемого Первого, Горняка, Екатериновки, Георгиевки и Константиновки. Одиннадцать боеприкосновений продолжается. Ситуация контролируется.

Ситуация на фронте - последние новости

Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что Вооруженные Силы Украины снова заняли позиции на территории агрегатного завода в Волчанске. Там российские войска находились в блокаде в течение нескольких месяцев. Аналитики сообщили, что их данные основываются на геолокационных кадрах, где российские военные наносят удары по украинским позициям на Волчанском агрегатном заводе.

7 сентября президент Зеленский завил, что ситуация на Покровском направлении за последние несколько дней "была лучше". Однако важно дождаться окончательной стабилизации ситуации, чтобы делать выводы.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что на Покровском направлении существенно снизилась наступательная операция российских оккупантов.

Если оккупанты не активизируют свои войска в районе Курахово - Угледар и не достигнут там каких-то успехов тактического уровня или не расширят хотя бы в этом направлении свои фланги, то есть риски, что в недалеком будущем Покровский выступ может для них превратиться в место тотального уничтожения.

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