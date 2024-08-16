Обмен Курщины на Донбасс: Кремль активно пошел ва-банк - Жданов

Несмотря на то, что Силы обороны открыли курский фронт на территории РФ и активно действуют в отношении оккупантов, россияне все еще хотят захватить Донбасс.

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Россияне пошли ва-банк - Жданов / Коллаж Главред, фото 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского, скриншот

Агрессоры и дальше будут пытаться захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Деталями в эфире "Апостроф TV" поделился военный эксперт Олег Жданов.

"Враг пытается растянуть наши резервы - фактически на линии фронта они идут ва-банк. В начале нашего вхождения в Курскую область российское командование провело ревизию и вывело до 15 батальонов из Херсонской, Запорожской и немного из Харьковской области, чтобы срочно погасить этот "пожар". Больше они не забрали с боевых направлений ни одного бойца. Как мы видим по линии фронта, они сначала немножко снизили боевую активность, а когда прошло шоковое состояние и они оправились, буквально с третьих суток от начала курской операции они начали наращивать боевые действия. Сегодня мы уже фиксируем до 165 боевых столкновений за одни сутки, а почти 60 из них на Покровском оперативном направлении", - рассказал Жданов о ситуации на фронте.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Также Жданов ответил на вопрос, рассматривает ли Кремль возможности обмена захваченной территории Курщины на украинский Донбасс.

"В Курской области они собирают сегодня все, что могут собрать с территории РФ: в первую очередь - срочников, потом резервы из Калининградской и Мурманской областей. Там мы сейчас расширяем плацдарм, а его конфигурация такова, что россиянам придется атаковать нас в лоб, там фактически некуда наносить фланговые удары. Поэтому глядя на ту группировку, которую пытается сегодня создать Российская Федерация, я думаю, что скорее всего в Кремле не готовы принять решение и разменять Донбасс на Курск. Они готовы сегодня терпеть присутствие наших войск и, кстати, начали срочно обустраивать оборонительные рубежи - первая линия окопов будет проходить в 45 км от государственной границы РФ, а вторая - в 75 км. То есть, они предусматривают присутствие наших войск на собственной территории, а вот на Донбассе они, наоборот, хотят ускориться и забрать. Посмотрите, как растет интенсивность боевых столкновений именно в Донецкой области. Кстати, российский омбудсмен уже связались с нашим по поводу обмена пленными, хотя еще на прошлой неделе они заявляли, что больше никаких обменов не будет. Поэтому они будут готовиться к оборонительной операции на Курщине, а вот на Донбассе они будут наступать изо всех сил", - рассказал Жданов.

Олег Жданов также прокомментировал возможное снятие запрета на удары по территории РФ западным оружием.

"К сожалению, я думаю, что запрет на применение дальнобойного вооружения вряд ли снимут. А вот увеличить объемы поставок вооружений для того, чтобы мы могли вооружать новые бригады, которые мы сформировали, могут. Соединенные Штаты пытаются сделать что-то вроде мягкой силы, чтобы мы не одновременно и быстро разгромили российские войска, а постепенно их уничтожали и тем самым заставляли политическое руководство Кремля. Здесь даже больше будут принуждать политическую элиту России к смене руководителя России для того, чтобы на основании этого изменить и саму политику РФ на международной арене", - резюмировал Жданов.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Операция в Курской области - последние новости

К слову, Иван Секач, представитель 110-й механизированной бригады Украины, которая сейчас дислоцируется в Покровском районе Донецкой области, рассказал, как операция на Курщине повлияла на бои на Донбассе. С тех пор, как ВСУ начали наступление на Курской дуге, ситуация на Покровском участке фронта ухудшилась.

В свою очередь заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2006-2010) Игорь Романенко предостерегает, что ВСУ нужно вовремя перейти к обороне на Курщине. Наступательные операции украинских воинов на Курщине замедлились, потому что российские оккупанты перебрасывают на это направление свои ресурсы.

Вечером 15 августа аналитики DeepState сообщили, что Силы обороны Украины контролируют село Внезапное Курской области РФ.

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