'Путин виноват сам': в ISW назвали главный просчет РФ в Курской области

Аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, почему стала возможной успешная Курская операция ВСУ. Одна из причин в том, что Россия недооценивала Украину.

В ISW также добавили, что если бы россияне постоянно планировали защищаться от украинского вторжения, они скорее создали бы более сплоченную и четкую структуру.

"И здесь Путин виноват сам, ведь долгое время не объявлял военное положение - и не делает этого до сих пор", - говорится в сообщении.

По словам ISW, из-за этого Москва считала, что все под контролем, а "СВО" охватит территорию Украины, то есть что боевые действия будут по ее правилам. Тем временем война постучалась в дома самих россиян на их же территории.

"Прорыв Украины в Курскую область, вероятно, расширит представление Кремля о том, какого типа украинские операции возможны вдоль границы, и подчеркнет, что Путин и Кремль страдают от стратегического провала", - заключают аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.