'Путин виноват сам': в ISW назвали главный просчет РФ в Курской области

Прорыв Украины в Курскую область подчеркнет, что Путин и Кремль страдают от стратегического провала, подчеркнули в ISW.

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В ISW назвали главный просчет РФ в Курской области / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, google.com.ua

Аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, почему стала возможной успешная Курская операция ВСУ. Одна из причин в том, что Россия недооценивала Украину.

"Задержка с созданием сложной российской структуры командования и управления в Курской области продолжает подчеркивать тот факт, что Кремль не смог спланировать возможность значительного украинского вторжения в Россию. Кремль и российское военное командование с осени 2022 года рассматривали российскую границу с северо-восточной Украиной как "спящий" участок фронта и, вероятно, не спланировали достаточных мер для защиты российской территории", - говорят аналитики.

В ISW также добавили, что если бы россияне постоянно планировали защищаться от украинского вторжения, они скорее создали бы более сплоченную и четкую структуру.

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"И здесь Путин виноват сам, ведь долгое время не объявлял военное положение - и не делает этого до сих пор", - говорится в сообщении.

По словам ISW, из-за этого Москва считала, что все под контролем, а "СВО" охватит территорию Украины, то есть что боевые действия будут по ее правилам. Тем временем война постучалась в дома самих россиян на их же территории.

"Прорыв Украины в Курскую область, вероятно, расширит представление Кремля о том, какого типа украинские операции возможны вдоль границы, и подчеркнет, что Путин и Кремль страдают от стратегического провала", - заключают аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Операция в Курской области - последние новости

Напомним, аналитики американского Института изучения войны ранее сообщали, что российское военное командование продолжает предоставлять приоритет наступлению на востоке Украины, даже несмотря на успешное продвижение Украины в Курской области.

Украинский проект DeepState отмечал, что Силы обороны взяли под контроль еще одно село Курской области России.

Кроме того, главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что украинские силы продвинулись вперед в Курской области и завершили поиск и уничтожение противника в Судже и трех других населенных пунктах.

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