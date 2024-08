Защита Курской области не приоритет: чего хочет добиться Россия - ISW

Войска страны-агрессора России продолжают высокий темп наступления в Донецкой области, демонстрируя этим, что российское военное командование продолжает предоставлять приоритет наступлению на востоке Украины, даже несмотря на успешное продвижение Украины в Курской области. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По их словам, российские войска продолжают осуществлять тактическое окружение украинских войск к юго-востоку от Покровска. По данным ISW, российские войска, вероятно, захватили Орловку и Желанное.

Также аналитики приводят слова представителя украинской Таврической группы войск капитана Дмитрия Лиховия, который 15 августа заявил, что не произошло существенных изменений в группировке российских войск на юге Украины и что российские войска не сокращают свои наступательные операции в этом районе.

Издание CNN писало, что российское военное командование не перебрасывает большие и лучше подготовленные элементы с территории Украины в Курскую область, в то же время один источник заявил, что отсутствие существенной передислокации российских войск может быть связано с тем, что российское военное командование только начинает этот процесс или с тем, что для проведения передислокации недостаточно сил.

"ISW не наблюдал сообщений в открытых источниках о том, что российское военное командование передислоцирует целые бригады из Украины в Курскую область, но наблюдал сообщения о передислокации в этот район частей российских полков", - говорится в анализе.

По данным аналитиков, российское военное командование выводит отдельные элементы российских нерегулярных формирований из Донецкой области для отражения украинского продвижения в Курскую область, но, скорее всего, крайне неохотно будет выводить опытные военные подразделения, участвующие в боевых действиях, из приоритетных секторов в Донецкой области из-за опасений замедления темпов российских операций в этих районах.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.