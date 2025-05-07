"Ты следующая": Барак Обама жестко подшутил над своей женой о смерти

Барак Обама неудачно пошутил после смерти своей тещи и матери Мишель Обамы.

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Барак Обама неудачно пошутил / Коллаж Главред, фото Instagram/ michelleobama, barackobama

Кратко:

Как пошутил Барак Обама

После какого события он сказал неприятные вещи

Жена бывшего президента США Барака Обамы Мишель сказала, что ее муж Барак Обама пошутил, что она "следующая" после того, как ее мама Мэриан Робинсон скончалась в возрасте 86 лет в мае 2024 года.

Как пишет Page Six, неприятный разговор Мишель вспомнила во время выпуска подкаста "IMO".

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"С потерей мамы, я думаю, что — слава богу, ты мой старший брат, и у меня муж старше", — сказала она 63-летнему Крейгу.

Мишель Обама, Барак Обама / instagram.com/michelleobama

"Барак говорил, знаешь: "Ты следующая". Я подумала: "Я не совсем готова быть следующей". Я сказала ему: "Ты следующий, и Крейг следующий". Я делегирую тебе эту власть", — поделилась 61-летняя Мишель.

Мишель и ее старший брат рассказали, что Мэриан "готовила" их к тому моменту, когда ее уже не будет в живых.

"Слушатели должны знать, что мама грозилась умереть в течение 20 лет", — сказал бывший тренер по баскетболу в Университете штата Орегон.

Мишель Обама, Барак Обама / ua.depositphotos.com

"Она готовила нас к этому. Поэтому она оставила очень прямые указания о том, чего она хочет и как она хочет, чтобы все было. Мы должны были это учитывать".

Мишель и Крейг, которые также потеряли своего отца, Фрейзера С. Робинсона III, в марте 1991 года, сказали, что после смерти родителей им "предстояло заполнить большие пробелы".

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