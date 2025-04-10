Мишель Обама впервые прокомментировала слухи о разводе с экс-президентом США

Мишель устала быть просто "женой Барака Обамы".

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Барак и Мишель Обама развод - экс-первая леди США отреагировала на слухи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/michelleobama

Кратко:

Мишель Обама отреагировала на слухи о разводе с Бараком Обамой

Она призналась, что действительно изменилось в их отношениях

Барак и Мишель Обама в браке с 1992 года. Во время каденции Обамы в Белом доме супруги заработали репутацию идеальной семьи, которую стараются поддерживать и сегодня.

Впрочем, за последние несколько месяце восприятие Мишель и Барака в обществе изменилось: супруга перестала сопровождать деятеля на важных мероприятиях, и свою публичную карьеру строит с акцентом на себя. Поклонники пары углядели в этом сигнал того, что семья Обама находится на грани развода.

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Слухи про проблемы в отношениях с Бараком Мишель прокомментировала лишь недавно - в подкасте Work in Progress. Она отметила, что во времена активной политической и общественной карьеры мужа они исправно играла роль "хорошей жены" - ставила интересы Барака и семьи на первое место, забывая собственные. Она старательно делала правильные шаги и жесты, чтобы быть для родных незыблемой опорой. Сейчас же Мишель решила пожить немного своими интересами. Например, посещать с мужем лишь те мероприятия, которые ей интересны, поддерживать те инициативы, в которые она действительно верит.

Мишель Обама публикует фото и видео с мужем, и поздравляет его с праздниками / instagram.com/michelleobama

Мишель кажется странным, что современное общество продолжает воспринимать женщину, как придаток к мужчине, а ее открытая демонстрация своих амбиций и интересов моментально рассматривается, как признак проблем в браке.

"Это то, с чем мы, женщины, боремся - разочарованием людей. Они даже не могли понять, что я сделала выбор для себя, они предположили, что мы с мужем разводимся. Сейчас для меня пришло время начать задавать себе эти трудные вопросы: "Кем я на самом деле хочу быть каждый день?". И это меняет", - говорит Мишель.

Мишель Обама публикует фото и видео с мужем, и поздравляет его с праздниками / instagram.com/michelleobama

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