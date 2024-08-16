"ВСУ нужно вовремя перейти к обороне на Курщине": генерал предупредил об опасности

Наступательные операции украинских воинов на Курщине замедлились, потому что российские оккупанты перебрасывают на это направление свои ресурсы.

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ВСУ нужно вовремя перейти к обороне на Курщине, отметил Романенко/ коллаж: Главред, фото: Главред, 14 ОМБР Романа Великого

Наступление украинских военных в Курской области продолжается, но оно замедлилось, потому что российские оккупанты перебрасывают на это направление свои ресурсы.

Украинским военным важно вовремя перейти из наступательных действий к обороне на Курщине. Об этом сказал основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2006-2010) Игорь Романенко в эфире "Эспрессо".

"Действия наступательного характера продолжаются со стороны Сил обороны Украины, но они замедлились, и понятно почему. Ресурс собирает враг, ресурс собирает различными способами, то есть то, что у них было на границе изначально, то, что они собрали из областей вокруг Курской, и перебросили на это направление - все это не сработало, не остановило продвижение", - рассказал генерал. видео дня

Он отметил: это логично, что наступление защитников Украины замедляется после переброски Россией дополнительных ресурсов на Курщину.

"И поэтому частично идет переброска и с участков фронта, особенно с южного направления, из Севастополя бригада морской пехоты. Кроме того, по Российской Федерации, перебрасывают из Мурманска со сторублевками, которых Путин обещал, что они никогда не будут участвовать в боевых действиях. Из Калининградской области и из других. Постепенно добавляется вооружение, техника врага, поэтому замедляется продвижение и это говорит о том, что, возможно, подходит то время, когда Силам обороны Украины будет целесообразно перейти от наступательных действий к оборонительным", - отметил Романенко.

По его словам, очень важно это сделать своевременно, с учетом объективных обстоятельств, которые складываются, и таким образом, если даже будет ресурс у врага превышать в системе обороны, его перемалывать.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Операция в Курской области - последние новости

Ранее сообщалось, что ВСУ освободили на Курщине еще 4 села и продвигаются дальше. По данным аналитика Bild по анализу открытых данных, ВСУ продолжают продвижение в Курской области и смогли освободить 4 населенных пункта.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о боях под Курском. Ни эксперты, ни западные военно-политические круги чиновников не знают конечной цели Курской операции.

Напомним, у Зеленского назвали цель боев на Курщине. Советник главы Офиса президента отметил, что целью операции в Курской области является защита гражданского населения областей Украины, граничащих с Россией. По словам Михаила Подоляка, Украина не заинтересована в оккупации.

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