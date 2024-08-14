'Украина не заинтересована в оккупации': у Зеленского назвали цель боев на Курщине

Советник главы Офиса президента отметил, что целью операции в Курской области является защита гражданского населения областей Украины, граничащих с Россией.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-ne-zainteresovana-v-okkupacii-u-zelenskogo-nazvali-cel-boev-na-kurshchine-10588661.html Ссылка скопирована

У Зеленского назвали цель боев на Курщине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ISW

Украина не заинтересована в оккупации населенных пунктов Курской области и не намерена внедрять на этих территориях такую же политику, которую проводила Россия в Украине. Об этом в интервью 24 каналу сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам Россия вторглась с целью оккупировать территорию, устанавливая собственные правила и администрации. Украина же действует исключительно с военными целями, сосредотачиваясь на уничтожении военных объектов.

Подоляк отметил, что на территории Курской области могут возникнуть гуманитарные проблемы. В этом контексте советник главы Офиса президента напомнил слова Владимира Зеленского о необходимости подготовки Министерством внутренних дел программ гуманитарной помощи для этих регионов, если некоторые люди не успели эвакуироваться.

видео дня

"Украина хочет полностью эффективно контролировать эти территории с точки зрения обеспечения защиты гражданского населения Сумской, Черниговской, частично Харьковской областей. Это очень и очень крутое решение, которое показывает, что война идет уже на другом уровне", - указывает Подоляк.

Он резюмировал, что россияне не способны адекватно реагировать на нестандартные решения Украины и то, что война разворачивается не по их сценарию.

"Чем больше войны будет на территории России, чем быстрее будут начинаться те процессы, которые нужны для частичного "оздоровления" России, тем больше будут претензии к путинской элите, и эта элита будет постепенно исчезать", - сказал Подоляк.

Что известно о Курской АЭС / Инфографика: Главред

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Бои в Курской области - что известно об операции на территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский сообщил 14 августа, что ВСУ достигают стратегической цели в Курской оборонительной операции. Он уточнил, что в течение дня несколько раз обсуждал ситуацию с Главнокомандующим Александром Сырским, который руководит операцией, сосредоточив внимание не только на освобождении территорий РФ, но и на украинском фронте.

Как сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, во время операции на территории Курской области украинские силы освободили еще 4 населенных пункта к югу от города Суджа.

Большинство сел в Курской области, которые перешли под контроль ВСУ, расположены вблизи трассы Е38 "Рыльск-Курск". Однако россияне до сих пор не имеют достаточных резервов для остановки этого наступления, отметил политический аналитик Юрий Федоров.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред