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Ударит +33: Украину скоро накроет невыносимая жара

Алёна Воронина
15 августа 2024, 14:08
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Температура воздуха в нашем государстве резко поднимется, при этом почти на всей территории страны не будет осадков.

Девушка, лето, жара
Украину скоро накроет невыносимая жара/ depositphotos.com/ua

Погода в Украине снова станет жаркой. Температура воздуха по всей стране поднимется до +30...+33 градусов, а кое-где даже выше.

Жаркая погода начнется с ближайших выходных - 17-18 августа. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"Итак, жара в Украину идет! И +30, и +33 и значительно выше. Но с 17-18 августа", - отметила синоптик.

Погода в Украине 16 августа - чего ожидать

В пятницу, 16 августа, везде будет солнечно, сухо и очень тепло. Немного дождей может быть только в Карпатах и на Волыни.

"Максимальная температура воздуха 16-го августа составит нормальные летние +26...+29 градусов, на юге и западе Украины уже начнет припекать (юг, правда, уже и так припекает), здесь до +28...+33 градусов", - рассказала Диденко.

В Киеве 16 августа ожидается сухая погода с температурой воздуха +26...+28 градусов.

Погода в Украине 16 августа
Погода в Украине 16 августа/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину накроет жара свыше +30 градусов - стала известна точная дата. Жаркая погода снова вернется в Украину, столбики термометров будут зашкаливать.

Также, согласно данным meteoprog, температура в Украине может достичь даже +36 градусов. Синоптики предупреждают, что сильное потепление будет ощутимо уже через несколько дней.

Напомним, сообщалось, что мощный шторм не отступает - в Украине сильно затягивается магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма достигла почти максимальной 9-балльной отметки.

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