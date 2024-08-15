Ударит +33: Украину скоро накроет невыносимая жара

Погода в Украине снова станет жаркой. Температура воздуха по всей стране поднимется до +30...+33 градусов, а кое-где даже выше.
Жаркая погода начнется с ближайших выходных - 17-18 августа. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.
"Итак, жара в Украину идет! И +30, и +33 и значительно выше. Но с 17-18 августа", - отметила синоптик.
Погода в Украине 16 августа - чего ожидать
В пятницу, 16 августа, везде будет солнечно, сухо и очень тепло. Немного дождей может быть только в Карпатах и на Волыни.
"Максимальная температура воздуха 16-го августа составит нормальные летние +26...+29 градусов, на юге и западе Украины уже начнет припекать (юг, правда, уже и так припекает), здесь до +28...+33 градусов", - рассказала Диденко.
В Киеве 16 августа ожидается сухая погода с температурой воздуха +26...+28 градусов.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что Украину накроет жара свыше +30 градусов - стала известна точная дата. Жаркая погода снова вернется в Украину, столбики термометров будут зашкаливать.
Также, согласно данным meteoprog, температура в Украине может достичь даже +36 градусов. Синоптики предупреждают, что сильное потепление будет ощутимо уже через несколько дней.
Напомним, сообщалось, что мощный шторм не отступает - в Украине сильно затягивается магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма достигла почти максимальной 9-балльной отметки.
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