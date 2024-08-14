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В Украину возвращается адская жара: когда "раскалит" до почти +40

Ангелина Подвысоцкая
14 августа 2024, 19:39
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Синоптики предупреждают, что сильное потепление будет ощутимо уже через несколько дней.
погода
Прогноз погоды в Украине ан 15 августа / фото: УНИАН

Погода в Украине 15 августа будет теплой и сухой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украину вернется адская жара уже с 17-18 августа. 15 августа в Украине будет доминировать антициклон, поэтому дождей нигде не будет.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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погода 15 августа
Прогноз погоды в Украине на 15 августа / фото: ventusky

Погода 15 августа

В Украине 15 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 10-15°, днем 24-29°; на Закарпатье и в южной части ночью 15-20°, днем 27-32°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +36

По данным meteoprog, 15 августа в Украине будет теплая и сухая погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +18...+36 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +17...+25 градусов.

погода 15 августа
Прогноз погоды в Украине на 15 августа / фото: meteoprog

Погода 15 августа в Киеве

В Киеве 15 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 10-15°, днем 24-29°; в Киева ночью 13-15°, днем 25-27°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 15 августа
Прогноз погоды в Украине на 15 августа / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, 11 августа погода по всей стране будет преимущественно спокойной и умеренно теплой. Будет преобладать антициклональный тип погоды, поэтому в большинстве областей нашей страны она ожидается устойчивой, как и 10 августа, с комфортной температурой воздуха и умеренным ветром.

Летние температуры в этом году поразили не только украинцев, но и многих жителей других стран. Впоследствии выяснилось, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом заявили ученые из Европейской службы изменения климата. 9 августа в Украине погода была дождливой и грозовой. Об этом сообщал Укргидрометцентр. Сильные ливни прошли на территории Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

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