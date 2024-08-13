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Северное сияние в Украине: регионы накрыла опасная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
13 августа 2024, 05:58
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Мощность магнитной бури, которая обрушилась на страну, достигла почти 9-ти баллов.
северное сияние, магнитная буря, погода
Украину накрыла почти 9-балльная магнитная буря / фото: pixabay

В Украине началось настоящее северное сияние из-за мощной магнитной бури. Она сильно затягивается после мощных вспышек на Солнце. Об этом сообщает meteoagent.

Стоит отметить, что магнитная буря началась еще в конце июля и постоянно ту усиливалась, то ослабевала. 6-8 августа её мощность была на уровне 4-х баллов. После этого она начала внезапно повышаться.

9-11 августа включительно геомагнитный шторм остановился на уровне почти 7-ми баллов. 12 августа мощность магнитной бури взлетела до почти 9-ти баллов, что делает её невероятно сильной.

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Ожидается, что 13 августа сила бури начнет уменьшаться. 15 августа она может остановиться на уровне 3-х баллов, после чего снизится до минимума.

магнитная буря
Украину накрыла почти 9-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 13 вспышек класса С и М. Сообщается, что 13 августа могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 30%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 79 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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