Приятный шлейф почувствуют все: куда наносить духи, чтобы пахнуть дольше

Есть 5 мест, на которые стоит наносить духи для долгого шлейфа.
Духи - это лаконичное завершение любого образа. Однако, важным является и правильное их нанесение на тело, чтобы сохранить на себе запах духов.
Как правильно наносить духи, чтобы был шлейф
Эксперты сайта "Ева" отмечают, что есть несколько мест, где дольше держатся духи. Например:
- Точки за ушами. Классическое место нанесения парфюмированных композиций. Запах будет нежно проявляться в течение следующих нескольких часов.
- Внутренняя поверхность локтя. Благодаря достаточно активным движениям руками аромат будет сопровождать вас целый день.
- Солнечное сплетение. Кожа в этом месте идеально разогревается и испаряет аромат.
- Задняя поверхность колена. Тепло под коленными чашечками постепенно разогревает аромат. Теплый воздух поднимается вверх, окутывая равномерным, тонким и приятным благоуханием.
- Волосы. Они обладают способностью отлично удерживать запахи.
Как закрепить запах духов
- Наносите духи на чистую, увлажненную кожу.
- Распыляйте аромат на расстоянии 20-30 см и позвольте "осесть" ему самостоятельно.
- Не растирайте места, на которые нанесли парфюм.
- Выбирайте ароматы со стойкими ингредиентами.
Смотрите видео, как наносить духи, чтобы запах оставался надолго:
Какая разница между духами и туалетной водой?
Духи - это самый дорогой вид парфюмерии, так как содержит самую высокую концентрацию ароматической композиции - 20-30%. В то же время, туалетная вода - это самый распространенный вид парфюмерии, который содержит 6-12% парфюмерной композиции.
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