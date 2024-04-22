Резкий аромат исчезнет навсегда: как убрать запах от вещей из секонд-хенда

Неприятный запах одежды из секонд-хенда возникает из-за санитарной обработки специальными веществами, однако избавиться от этого аромата можно довольно просто.

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Чем убрать запах из секонд-хенда / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Одежда из секонд-хенда привлекает своей доступностью и возможностью найти уникальные вещи. Секонд-хенд отличается тем, что предлагает как подержанные, так и почти новые вещи по значительно сниженным ценам. Перед продажей такой одежды она обрабатывается специальными неприятными на запах средствами, чтобы обеспечить вещам определенный уровень гигиеничности.

Чтобы избавиться от неприятного и резкого запаха, можно воспользоваться различными способами. Специалисты раскрыли несколько эффективных методов, которые помогут нейтрализовать неприятные ароматы на одежде из секонд-хенда.

Если вас интересуют способы, как избавиться от запаха с вещей из секонд-хенда, прочтите материал Главреда: Забудьте о запахе и микробах: как стирать вещи из секонда.

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Как убрать запах секонд-хенда с вещей без стирки

Некоторые эфирные масла (кедра, розмарина, перечной мяты, лимона, гвоздики и корицы) могут быть достаточно сильными, чтобы преодолеть запах секонд-хенда. Они не избавят вас от существования химического запаха, но, возможно, смогут замаскировать его, позволяя вам носить одежду.

Помните, что не следует наносить эфирное масло непосредственно на одежду, поскольку оно может оставить масляные следы. Попробуйте нанести масло на ткань или ватный диск и положить вместе с одеждой в закрытую емкость на несколько дней.

Замораживание - это один из самых простых способов, чтобы избавиться от запаха секонд-хенда. Развесьте одежду на свежем воздухе и оставьте на целую ночь, чтобы дать возможность аромату развеяться. Затем поместите одежду в пакет и отправьте ее в морозильную камеру на несколько часов. Низкие температуры помогут снизить интенсивность запаха и уничтожить остатки бактерий. После этого также можно одежду замочить в теплой воде и постирать.

Как избавиться от запаха секонд-хенда

Уксус является естественным дезинфектором, поэтому этот метод является достаточно популярным. Чтобы приготовить уксусный раствор, нужно 10 литров горячей воды, 100 мл уксуса и 50 г пищевой соды. Замочите одежду в этом растворе на несколько часов или на всю ночь, в зависимости от степени запаха. После замачивания одежду следует постирать и прополоскать. Этот метод поможет избавиться от запаха с первой стирки.

Нашатырный спирт эффективен для нейтрализации формальдегида, которым бывшие в употреблении вещи обрабатывают. Для приготовления раствора нужно 5 литров теплой воды и 1 столовая ложка 10% нашатырного спирта. Замочите одежду на 1-6 часов, в зависимости от типа ткани, а после этого постирайте и просушите на свежем воздухе.

Ароматизированная морская соль также может помочь в удалении запаха. Для этого вам понадобится 1 килограмм соли на 5 килограммов одежды. Замочите вещи в растворе из морской соли на 2 часа, затем постирайте с обычным порошком. Важно использовать соль без красителей, чтобы избежать изменения цвета одежды.

Как быстро избавиться от запаха секонд-хенда

Метод с двойной порцией порошка. Этот простой способ эффективен, если запах не слишком интенсивный. Используйте двойную порцию порошка для стирки в стиральной машине с дезодорирующими свойствами. После этого сделайте дополнительное полоскание с использованием кондиционера для белья и просушите одежду на свежем воздухе, желательно на солнце, в течение 2-3 дней.

Вы также можете прокипятить одежду в горячей воде (не синтетические ткани, такие как полиэстер), чтобы убить бактерии. Воспользуйтесь большой кастрюлей для супа и вскипятите достаточно воды, чтобы покрыть одежду. Кипятите и помешивайте не менее 5 минут. Дайте воде остыть, чтобы вы могли безопасно вынуть мокрые вещи. Затем дайте ему высохнуть на воздухе или поместите его в стиральную машину. Этот метод может помочь уменьшить резкий аромат, уничтожив молекулы запаха сильным нагреванием.

Чем пахнет одежда из секонд-хенда? Неприятный запах одежды из секонд-хенда возникает из-за санитарной обработки специальными химическими веществами. Обычно это формальдегид и бромистый метил - сильные токсины, которые используют для уничтожения насекомых, пылевых клещей, грибков и бактерий, которые могут быть на одежде. Хотя эти вещества эффективно устраняют потенциальные вредные организмы, они могут оставлять сильный запах. Однако, специалисты утверждают, что химикаты, которые применяют для обработки одежды в секонд-хендах, безопасны для людей, если придерживаются установленных стандартов и правил обработки.

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