Что делать, если полотенца воняют: простой способ избавиться от запаха

Вы узнаете, как убрать запах с кухонных тряпок без особого труда и усилий, когда попробуете простой способ с микроволновой печью и полиэтиленовым пакетиком.

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Как убрать запах тухлой тряпки и сделать пахучим полотенце / Скриншот YouTube

Каждая хозяйка хорошо знает, что тряпка на кухне – незаменимая вещь. Как только что-то где-то нужно по-быстрому протереть или убрать, используется тряпка. Но она быстро загрязняется, поэтому многие задаются вопросом, как отстирать кухонные тряпки от запаха. Но стирать их вовсе не обязательно.

Как избавиться от неприятного запаха тряпки

Натираем тряпку мылом и завязываем в кулек

Для начала тряпку нужно хорошенько натереть мылом и положить ее в кулек. Пакетик следует плотно и герметично завязать, чтобы из него не проступала пена.

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Отправляем тряпку в микроволновку

После этого кулек с тряпкой кладем в микроволновку. Ставим на полную мощность на 2 минуты и ждем.

Аккуратно достаем тряпку и проверяем результат

Далее нужно достать тряпку, аккуратно, чтобы не обжечься, извлечь ее из кулька и положить в раковину. Включаем холодную воду и остужаем тряпку. Когда тряпка станет просто теплой, нужно ее прополоскать.

Все посторонние запахи должны исчезнуть. Вы в этом можете убедиться на практике.

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