РФ стягивает на Курщину еще больше войск: Кузан сказал, почему Украине это выгодно

Украине выгодно то, что РФ стягивает на Курщину еще больше войск, ведь одной из целей операции на Курщине было переманивание сил российских оккупантов.

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РФ стягивает на Курщину еще больше войск:/ скрин, Минобороны РФ

Стране-агрессору России не хватает 32 тысяч российских военных, которые сейчас находятся в Курской области, чтобы вытеснить оттуда украинских воинов. Поэтому РФ увеличивает группировку своих войск на Курщине.

Но это выгодно Украине, ведь одной из целей Курской операции было именно переманивание и выманивание сил российских захватчиков. Об этом сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в интервью Radio NV.

Он отметил, что россияне увеличивают свою группировку на этом направлении до 40 тысяч человек.

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По словам эксперта, украинские военные в Курской области не находятся в классической обороне, а постоянно двигаются.

"И вот эта скорость маневра, принятия решений постоянно застает россиян врасплох. И вот раз за разом они терпят неудачи. Они очень надеялись, что мы выдохнемся, что у нас не хватит сил держаться уже больше месяца, но вместо этого группировка успешно выполняет свои задачи и постоянно идет продвижение, выманивание сил противника", - сказал Кузан.

Кто такой Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род. 16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Операция в Курской области - последние новости

Ранее сообщалось, что ВСУ выходят на новый рубеж в Курской области. Российские войска, фактически, попали в новый "котел" на территории Курской области.

Также ранее в ISW отметили, что украинские силы атаковали в Курской области и продвинулись в Волчанске. Продолжаются бои вдоль украинского плацдарма в Курской области, сообщает Институт изучения войны.

Напомним, военный аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности Агиль Рустамзаде рассказал, как Курская операция ВСУ повлияла на ход войны.

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