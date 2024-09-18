РФ готова бить по Украине: названы точные сроки и цели новой массированной атаки

Времени со дня предыдущей атаки РФ прошло уже много, напомнил Роман Свитан.

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РФ может нанести новый удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб ВСУ

Для подготовки к новому массированному удару по Украине стране-агрессору РФ нужно примерно десять дней. Новая атака может произойти совсем скоро, заявил военный эксперт Роман Свитан.

"На подготовку им нужно 10 дней, а времени от предыдущей атаки прошло уже много. Технически россияне готовы", — подчеркнул он в комментарии Каналу 24.

При этом эксперт не исключает, что новый удар РФ может нанести 25 сентября во время визита президента Владимира Зеленского в США, где он будет находиться в Генассамблее ООН.

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Он напомнил, что РФ уже наносила удары во время поездок руководства Украины за рубеж и не исключил, что враг захочет сорвать информационную повестку и перекрыть новости из США негативом о новом обстреле.

Свитан добавил, что ГУР и СБУ пытаются наносить удары по аэродромам РФ, где базируются стратегические бомбардировщики, чтобы сорвать подготовку оккупантов к обстрелам. При таких атаках повреждать можно не только самолеты, которые беспилотникам трудно найти и поразить.

"Целью могут быть специальная инженерная служба, которая готовит российские ракеты для выполнения боевых задач, а также составы ракет и топлива", — резюмировал он.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ранее сообщалось, когда ожидать следующий массированный ракетный удар РФ. Интервалы между обстрелами со стороны россиян значительно уменьшились.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия ночью нанесла массированный удар ракетами и "Шахедами". Захватчики запустили по Украине четыре ракеты и 35 дронов "Шахед".

Как сообщалось ранее, были названы вероятные цели для новых атак российскими ракетами.

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