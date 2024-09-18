В Москве возле Кремля раздается стрельба: кадыровцы захватили здание - СМИ

"Заварушка" происходила в непосредственной близости от Кремля - к месту инцидента были стянуты российские силовики и сотрудники полиции.

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"Кадыровцы" вломились и захватили офис Wildberries / Коллаж: Главред, скриншот, фото Википедия

В самом сердце столицы России слышна стрельба. По данным российских телеграм-каналов, кадыровцы решили устроить "разбор полетов" в бизнес-центре, где находится главный офис крупного российского маркетплейса Wildberries.

Рядом с ним находится здание факультета журналистики Московского государственного университета. Сначала распространялась информация, что происходит эвакуация соседнего здания журфака МГУ. Потом наоборот, что эвакуации нет. Вроде бы, закрыли людей, никого не впускают и не выпускают.

Что интересно, "заварушка" происходила в непосредственной близости от Кремля - к месту инцидента были стянуты российские силовики и сотрудники полиции.

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Как сообщают российские СМИ, на офисы Wildberries началась атака чеченских спортсменов сразу в нескольких местах Москвы.

Момент стрельбы возле офиса Wildberries. / фото: телеграм-канал SHOT

В Wildberries сообщили о попытке "незаконного проникновения" одного из владельцев компании Владислава Бакальчука и его охраны в офис компании.

Его жена Татьяна Бакальчук, которая, вероятно, решила "отжать" бизнес мужа под покровительством российских властей, заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить Wildberries в Москве".

Кто такой Сергей Ануфриев и Владимир Бакин Сергей Ануфриев - один из соучредителей Wildberries, ушел из компании весной из-за слияния с Russ (официально в июне). Занимался логистикой, службой доставки и службой безопасности Wildberries. Официально не владел акциями WB. Владимир Бакин - бывший председатель совета директоров Wildberries Банка.

Сама же Татьяна Бакальчук назвала попыткой рейдерского захвата действия Владислава Бакальчука.

"Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию", - отметила Татьяна Бакальчук.

По последним данным, именно в ответ на попытку жены забрать бизнес, Бакальчук обратился к Кадырову за помощью, чтобы его братия захватила здание офиса экс-главы.

Кто такой Рамзан Кадыров Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта 2004 года. В 1996 году стал помощником и личным охранником своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральной власти и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позже участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования, пишет Википедия.

На месте инцидента работает следственный комитет, который подключился к выяснению обстоятельств стрельбы возле офиса Wildberries. Правоохранительные органы работают внутри здания и осматривают места происшествия.

По последним данным, из-за стрельбы погиб один человек и двое ранены. Несколько человек задержаны. Среди пострадавших есть полицейские. По данным СМИ, количество пострадавших варьируется от 2 до 9.

Инциденты в России - последние новости

Сегодня, 18 сентября ВСУ осуществили поражение и нанесли существенные потери оккупантам во время атаки БПЛА на склад со снарядами в Торопце Тверской области. Сообщается, что под удар попали дефицитные ракеты и даже произошло землетрясение.

Вчера, 17 сентября в Амурской области разбился вертолет - среди погибших в авиакатастрофе был владелец золотодобывающей компании ООО "Хергу" Микаэл Арутюнян.

Кроме этого, операция ВСУ на Курщине продолжается и бойцы Украины заперли еще 7 тысяч оккупантов. Все может закончиться тем, что в РФ могут начаться протесты.

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