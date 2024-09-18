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РФ может воевать еще год-два, но кое-что может изменить ситуацию - Романенко

Мария Николишин
18 сентября 2024, 19:33
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Ситуация на фронте зависит от помощи союзников, говорит Романенко.
РФ может воевать еще год-два, но кое-что может изменить ситуацию - Романенко
Сколько лет может воевать РФ / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Армия страны-агрессора России сможет вести боевые действия против Украины минимум год-два. Об этом заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире "Еспресо".

"Есть разные оценки ситуации и её перспективы. Западные и украинские специалисты оценивают состояние ведения войны и потенциал РФ в настоящее время, в частности, в экономике и оборонно-промышленном комплексе, учитывая перевод страны на военные рельсы. В таком состоянии Россия может держаться еще год-два вести боевые действия, в зависимости от интенсивности", - сказал он.

По его словам, интенсивность боевых действий на фронте будет зависеть от того, как союзники Украины будут помогать с поставками оружия, техники и боеприпасов.

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"Дело в том, что сейчас РФ получает поддержку от своих "партнеров" - только Северная Корея предоставила россиянам 5 млн артиллерийских снарядов", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Он также добавил, что сейчас, после определенной паузы, помощь американских союзников, к сожалению, не является достаточно эффективной.

"Состояние и перспективы будут зависеть от того, предоставят ли партнеры помощь, которая изменит ситуацию, или все останется на нынешнем уровне. Сейчас ситуация на фронтах тяжелая. Если ситуация изменится благодаря широкой помощи, есть оптимистичный шанс, что до конца следующего года может начаться разговор о переходе к переговорам с прочной позицией Украины по остановке боевых действий", - подчеркнул Романенко.

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Напомним, Михаил Подоляк говорил, что Украина не рассматривает возможность замораживания войны с РФ, так как это приведет к более массовым убийствам гражданского населения.

Также известно, что министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что война в Украине вряд ли сможет закончиться в этом или следующем году.

В то же время, военный аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности Агиль Рустамзаде предположил, что оптимистический сценарий предусматривает завершение войны где-то в конце февраля 2025 года, но есть и пессимистический сценарий.

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