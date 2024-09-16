Сколько продлится война в Украине: названы неожиданные сценарии по 2025 году

Эксперт рассказал, какими могут быть оптимистический и пессимистический сценарии окончания войны в Украине.

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Сколько продлится война в Украине / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 38 отдельная бригада морской пехоты

Военный аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности Агиль Рустамзаде предположил, сколько еще может длиться война в Украине.

На чате в Главреде он рассказал, какими могут быть оптимистический и пессимистический сценарии.

"Оптимистический сценарий предполагает завершение войны где-то в конце февраля 2025 года. Он реализуется в том случае, если США примут решение намного увеличить поток оружия, задействуют различные санкционные механизмы, которые заставят руководство Российской Федерации пойти на компромисс в переговорах, который устроит обе стороны", - подчеркнул он. видео дня

По словам эксперта, пессимистический сценарий предполагает, что переговоров не будет.

"С оружием у Украины все будет более-менее окей, санкционный механизм потихоньку будет углубляться - и тогда к концу 2025 года Россия может истощиться в военно-экономическом смысле, и война прекратится", - подчеркнул Рустамзаде.

Кто такой Агиль Рустамзаде Агиль Рустамзаде - популярный азербайджанский военный аналитик, аналитик по вопросам обороны и безопасности, ведущий аналитик независимого аналитического центра в области национальной международной политики, экономики, права, социальных наук и безопасности STEM. Офицер запаса Вооруженных сил Азербайджана. В качестве военного аналитика и эксперта комментирует и дает оценку событиям по военной тематике на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Война в Украине - последние новости

Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов говорил, что российское руководство намерено завершить войну в Украине до конца 2025 - начала 2026 года. Для России это критический срок, чтобы достичь победы, поскольку с середины 2025 года страна столкнется с серьезными экономическими проблемами и потребностью в мобилизации.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что заявления вице-президента Дональда Трампа о необходимости заморозить войну России против Украины на тех территориях, которые сейчас контролируют стороны является "предвыборным хайпом".

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план победы Украины представят перед вторым Саммитом мира. Он должен повлиять на Российскую Федерацию, чтобы враг вывел войска и прекратил войну.

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