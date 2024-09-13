'Будет война с НАТО': премьер Британии ответил на циничные угрозы Путина

Путин заявил, что любое использование британских ракет большой дальности на территории России приведет к войне НАТО с его страной.

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Путин угрожает войной НАТО / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", скриншот: видео

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Украина имеет право на самооборону, ведь это Путин начал войну против Украины.

Он сделал это заявление на пути в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом, чтобы обосновать принятое решение Запада, которое позволит Украине атаковать территорию России с использованием ракет Storm Shadow, частично произведенных в Великобритании, передает The Guardian.

Ранее Путин заявил, что любое использование британских ракет большой дальности на территории России приведет к войне НАТО с его страной.

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Что известно о Storm Shadow / Инфографика: Главред

"Россия начала этот конфликт. Россия незаконно вторглась в Украину. Россия может немедленно положить конец этому конфликту. Украина имеет право на самооборону", - ответил Стармер на угрозы Путина.

Он добавил, что Великобритания предоставила "обучение и возможности" (имея в виду оружие), чтобы помочь Украине отразить российское вторжение, и сказал, что он посещает президента США отчасти потому, что "очевидно, что необходимо провести дополнительные обсуждения характера этих возможностей".

The Guardian The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Дальнобойные удары ВСУ по России

Напомним, что США хотят от Украины стратегию войны на год, прежде чем разрешить бить по РФ. Во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми оказывали давление на президента Владимира Зеленского и его команду.

США могут разрешить дальнобойные удары по РФ. Вашингтон может одобрить удары британскими и французскими ракетами по территории России, пишет издание The Times. Однако при этом США не дадут разрешение Украине применять для ударов американские ракеты ATACMS.

Лондон и Вашингтон обсуждают использование Украиной ракет Storm Shadow с навигацией США. При использовании в сложных операциях Storm Shadow часто помогают данные США, помогающие составлять карту местности с высоким уровнем точности.

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