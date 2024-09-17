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Завершение войны в 2025 году: Запад обсуждает возможность переговоров с Москвой

Анна Косик
17 сентября 2024, 17:22
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Окно возможностей для переговоров между Киевом и Москвой может возникнуть между выборами в США и инаугурацией нового президента.
G-7, ВСУ
Западные лидеры надеются на открытие окна возможностей для окончания войны / Коллаж: Главред, фото: Офис Президента Украины, Генштаб ВСУ

Некоторые партнеры Украины рассматривают возможность окончания войны в Украине уже в 2025 году. Они обсуждают возможность переговоров между страной-агрессором Россией и Украиной. Однако решение о диалоге с Москвой должны принимать только украинские чиновники.

Как пишет Bloomberg, среди западных чиновников возникают опасения при обсуждении возможных путей окончания войны. В частности, из-за того, что украинским военным придется преждевременно прекратить огонь.

Поэтому официальные лица в западных странах начали более серьезно задумываться об уместности переговоров, как пути окончания войны между агрессором РФ и Украиной. Такое развитие событий они рассматривают в рамках стратегии на 2025 год.

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Однако никакого давления на Киев, или непосредственно на президента Украины Владимира Зеленского, в этом вопросе чиновники не оказывают и не считают его уместным в будущем.

Причиной обсуждений Западом возможности переговоров с Москвой стало то, что пока нет никаких признаков прорыва, а очередная зима, когда боевые действия становятся менее интенсивными, уже на пороге. Поэтому нужно найти выход из тупика.

Что такое Bloomberg?

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Возможность переговоров между Украиной и Россией

Ранее секретарь СНБОУ Александр Литвиненко отметил, что РФ пока не готова к проведению реальных переговоров с Украиной, ведь стратегическая культура российского руководства отличается от привычного, демократического подхода.

Однако некоторые западные лидеры все еще не понимают, что Россия не хочет достичь справедливого мира, поэтому удивляют неоднозначными заявлениями. Недавно глава парламентской фракции Социал-демократическая партия Германии Рольф Мютцених, председателем которой является канцлер Олаф Шольц, предложил инициировать создание контактной группы для переговоров между Украиной и Россией.

Напомним, что российские чиновники пытаются сформировать международные мирные посреднические усилия в войне в Украине. При этом в Кремле демонстрируют нежелание России участвовать в добросовестных переговорах с Украиной, критикуя мирную формулу президента Владимира Зеленского.

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