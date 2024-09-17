Украина приближает войну к финалу: в ОП рассказали о реальном "плане победы"

Недавно иностранные СМИ опубликовали информацию о том, что в "плане победы", который Владимир Зеленский планирует презентовать в США, речь идет о возможности замораживания войны.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что это не соответствует действительности, ведь Украина категорична в вопросах прекращения огня или передачи стране-агрессору России собственных территорий.
В эфире "Настоящее время" он отметил, что сам президент Зеленский неоднократно говорил о том, что замораживание конфликта Украина не рассматривает, ведь это приведет к еще большему накоплению РФ ресурсов и более массовым убийствам гражданского населения.
Подоляк выразил единственную официальную позицию Киева, которая заключается в том, что полномасштабная война в Украине может и должна завершиться только поражением агрессора России.
"Поражение Российской Федерации можно обеспечить определенным количеством оружия как такового. То есть, грубо говоря, военное, дипломатическое, экономическое и политическое принуждение Плюс Курская операция, которая показывает, что действительно можно эффективно работать, в том числе на территории России, принося туда и масштабируя там войну", - добавил он.
Как раз Курская операция фигурирует в украинском "плане победы". Она, по словам советника главы ОП, сможет влиять на социальные настроения внутри России и давить на окружение кремлевского диктатора Путина, что будет вести к финалу войну.
Кто такой Михаил Подоляк?
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
Замораживание войны - что известно о позиции Украины
Напомним, после публикации изданием BILD статьи о якобы одном из пунктов "плана победы" Зеленского, в котором говорится о готовности согласиться на локальное замораживание войны, советник президента Дмитрий Литвин по вопросам коммуникации назвал публикацию "фейком".
Ранее президент Зеленский отмечал, что страна-агрессор Россия может использовать прекращение огня для того, чтобы накопить технику на оккупированных территориях, а затем обвинить Украину в нарушении договоренностей и после этого начать новое вторжение.
Накануне посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что прекращение огня без вывода войск страны-агрессора России с временно оккупированных территорий Украины предоставит РФ возможность для дальнейших атак.
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