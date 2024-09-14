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У Шольца заговорили о переговорах между Украиной и РФ: что предлагает Берлин

Алексей Тесля
14 сентября 2024, 16:12
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Лидер СДП считает, что другие страны должны активизировать усилия для прекращения боевых действий.
У Шольца заговорили о переговорах между Украиной и РФ: что предлагает Берлин
В ФРГ заговорили о переговорах между Украиной и ФРГ / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео выступления, ua.depositphotos.com

Лидер парламентской фракции Социал-демократическая партия Германии Рольф Мютцених, главой которой является канцлер Олаф Шольц, предложил инициировать создание контактной группы для переговоров между Украиной и Россией.

"На мой взгляд, настало время для западных союзников инициировать контактную группу для начала процесса", - заявил Мютцених в интервью Rheinische Post, сообщает DW.

Он отметил, что канцлер Шольц и президент Украины Зеленский соглашаются, что сейчас хорошее время для активизации усилий по мирным переговорам, и что Россия также должна присутствовать на следующем мирном саммите. Лидер СДП также поддерживает это, считая, что это дает возможность другим странам активизировать усилия для прекращения боевых действий.

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По мнению Мютцениха, в контактную группу должны также войти Китай, Индия, Турция и Бразилия, чтобы сыграть роль посредников.

"В этих государствах растет убеждение, что российская захватническая война может стать бременем. Поэтому работа контактной группы может быть многообещающей и играть важную посредническую роль", - резюмировал политик.

Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

Ранее сообщалось, что в Кремле пытаются найти посредников для переговоров с Украиной. Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой и министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры страны-агрессора России и Украины на данный момент "потеряли свою актуальность".

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что сейчас переговоры между Украиной и Россией не создадут основ для справедливого прочного мира.

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