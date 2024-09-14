У Шольца заговорили о переговорах между Украиной и РФ: что предлагает Берлин

Лидер СДП считает, что другие страны должны активизировать усилия для прекращения боевых действий.

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В ФРГ заговорили о переговорах между Украиной и ФРГ / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео выступления, ua.depositphotos.com

Лидер парламентской фракции Социал-демократическая партия Германии Рольф Мютцених, главой которой является канцлер Олаф Шольц, предложил инициировать создание контактной группы для переговоров между Украиной и Россией.

"На мой взгляд, настало время для западных союзников инициировать контактную группу для начала процесса", - заявил Мютцених в интервью Rheinische Post, сообщает DW.

Он отметил, что канцлер Шольц и президент Украины Зеленский соглашаются, что сейчас хорошее время для активизации усилий по мирным переговорам, и что Россия также должна присутствовать на следующем мирном саммите. Лидер СДП также поддерживает это, считая, что это дает возможность другим странам активизировать усилия для прекращения боевых действий.

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По мнению Мютцениха, в контактную группу должны также войти Китай, Индия, Турция и Бразилия, чтобы сыграть роль посредников.

"В этих государствах растет убеждение, что российская захватническая война может стать бременем. Поэтому работа контактной группы может быть многообещающей и играть важную посредническую роль", - резюмировал политик.

Ранее сообщалось, что в Кремле пытаются найти посредников для переговоров с Украиной. Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой и министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры страны-агрессора России и Украины на данный момент "потеряли свою актуальность".

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что сейчас переговоры между Украиной и Россией не создадут основ для справедливого прочного мира.

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