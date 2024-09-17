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На границе с Россией зафиксировали следы радиации: есть ли опасность для людей

Мария Николишин
17 сентября 2024, 17:07
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Управление радиационной и ядерной безопасности проведет дополнительные анализы в течение следующих нескольких дней.
На границе с Россией зафиксировали следы радиации: есть ли опасность для людей
Следы радиации зафиксировали на границе Норвегии с Россией / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

На второй неделе сентября Управление радиационной и ядерной безопасности Норвегии зафиксировало следы радиоактивного цезия-137 на границе со страной-агрессором Россией. Об этом сообщает The Barents Observer.

Сообщается, что радиоактивность была измерена в воздушных фильтрах в Виксйофьелле и Сванховде. Ее происхождение до сих пор неизвестно. Управление радиационной и ядерной безопасности Норвегии утверждает, что количество цезия является "очень низким".

Издание добавляет, что упомянутые фильтры анализируются в подразделении готовности к чрезвычайным ситуациям раз в неделю. Радиоактивный цезий-137 появился где-то между 9 и 12 сентября. Однако, Бредо Меллер из отдела готовности к чрезвычайным ситуациям в Сванховде говорит, что волноваться не стоит.

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"Уровни явно выше нормы, но не представляют опасности для людей или окружающей среды. Мы обнаружили 5 мкБк/м3 на фильтровальной станции в Сванховде на 37-й неделе (9-16 сентября), и мы измерили такую же концентрацию (5 мкБк/м3) на фильтровальной станции в Виксйофьелле на 36-37 неделе (5-12 сентября)", - рассказал Мёллер.

По его словам, Управление радиационной и ядерной безопасности проведет дополнительные анализы в течение следующих нескольких дней. В ведомстве говорят, что во время исследования фильтров не было обнаружено других радиоактивных изотопов. Также неизвестно, имеют ли какие-то измерения на российской стороне границы подобные результаты.

Отмечается, что цезий-137 образуется как продукт распада в результате работы ядерного реактора. На борту российских подводных лодок и ледоколов, которые работают в Баренцевом море с баз вдоль побережья Кольского полуострова, есть многочисленные морские реакторы. Масштабные стратегические учения "Океан-2024" завершились 16 сентября, но маловероятно, что такие выбросы происходят из морского реактора. Небольшие утечки цезия-137 чаще возникают при запуске или обслуживании реактора или при обращении с отработанным ядерным топливом.

Меллер говорит, что цезий также может происходить от лесных пожаров. Осадки после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и даже ядерные испытания в атмосфере до 1962 года до сих пор можно измерить в природе. Цезий-137 имеет период полураспада около 30 лет. Когда старые деревья горят, радиоактивность может быть вынесена в воздух и разнесена ветром.

Также сообщается, что целое лето и в начале осени российские конструкторы оружия из "Росатома" работали на полигоне Панково на Новой Земле. Площадка посвящена испытаниям крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", которая предусматривает более-менее открытое охлаждение мини-реактора. Однако работа на полигоне строго секретна, и очень мало информации обнародуется. Официальных сообщений о том, что "Буревестник" был испытан, нет, но эти признаки можно увидеть, изучая ежедневные спутниковые снимки с Арктического архипелага.

В течение лета авторы публикации видели несколько грузовых кораблей и судов специального назначения в водах за Панково. А в течение последних нескольких недель два больших транспортных самолета "Росатома" Ил-76 периодически стояли в аэропорту "Рогачево" на Новой Земле. Считается, что самолеты синего цвета проводят операции, связанные с испытаниями "Буревестника".

Что такое радиация

Радиация (излучение) - это перенос энергии в виде электромагнитных волн или субатомных частиц. К природным источникам радиации относятся разнообразные радиоактивные вещества, присутствующие в почве, воде, воздухе и в организме человека. Каждый день человек вдыхает или потребляет с воздухом, водой и продуктами питания некоторое количество радиоактивных веществ.

Ядерное оружие РФ - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия может применить ядерное оружие на своей территории в рамках учебных испытаний, если Запад снимет запрет для Украины на удары оружием дальнего радиуса действия.

Директор ЦРУ Уильям Бернс убежден, что осенью 2022 года был реальный риск применения ядерного оружия российским диктатором Владимиром Путиным против Украины.

Также сообщалось, что американские исследователи с помощью спутниковых снимков обнаружили возможное место развертывания российской крылатой ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем.

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