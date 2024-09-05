СМИ раскрыли главный нюанс ядерной "вундерваффе" России

Ранее аналитики США нашли место, где Россия прячет ядерную ракету.

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Буревестник - ракета - что известно / Коллаж Главреда. Фото: Defense Express

На сегодня вообще нет информации о финализации разработки российской ядерной ракеты "Буревестник", о которой писали западные СМИ, утверждают аналитики Defense Express.

По информации экспертов, последние данные о характеристиках этой "вундерваффе" появлялись в сети в 2018 году.

Тогда в РФ заявляли, что длина фюзеляжа самой ракеты составляет не менее 12 метров, однако не уточняли показатели стартовой массы.

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Издание ставит под сомнение выводы западных аналитиков о дальности полета "Буревестника" в 3 тысячи километров. В то же время и вовсе странным кажется утверждение самих россиян о якобы "неограниченной" дальности.

"На этом фоне собственно и непонятен испуг западных аналитиков относительно российского "вундерваффе" под индексом 9М730 "Буревестник", потому что на данный момент нет вообще объективных данных по тому, до какой стадии готовности россияне сейчас довели эту разработку", - говорится в материале издания.

Что известно о Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Ракета Буревестник - последние новости

Напомним, ранее американские аналитики с помощью спутниковых снимков якобы обнаружили возможное место развертывания российской крылатой ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем.

На изображении OSINTеры заметили девять строящихся площадок. Они расположены тремя группам, а вокруг них - земляные валы, которые должны защитить от атаки или случайной детонации на одной из площадок.

Буревестник якобы имеет "неограниченную дальность с ядерной энергетической установкой" - так в РФ характеризуют эту ракету. Она похожа на крылатую X-101, но больше по размеру.

Этому предшествовал призыв Путина увеличить производство ракет с ядерным зарядом. Кремль апеллирует к опасениям ядерной конфронтации между Россией и Западом на протяжении всего своего полномасштабного вторжения в Украину.

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