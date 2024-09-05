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790 "Шахедов" и 228 крылатых ракет: РФ в августе нанесла самые мощные удары по Украине

Алёна Воронина
5 сентября 2024, 19:02
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Этот месяц был самым мощным по обстрелам за все время полномасштабного вторжения, отметил эксперт.
Ракетный удар, Анатолий Храпчинский
РФ в августе нанесла самые мощные удары по Украине, отметил Храпчинский/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, скрин

Страна-агрессор Россия в течение августа этого года выпустила по Украине около 790 дронов-камикадзе "Шахед" и более 228 крылатых ракет.

Удары по Украине в августе были самыми мощными за все время полномасштабного вторжения. Об этом сказал заместитель директора компании производителей РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире "Киев 24".

"За август по Украине было выпущено около 790 "Шахедов" и более 228 крылатых ракет - это только крылатых, мы не говорим о баллистических ракетах. То есть август был самым мощным по обстрелам за все время полномасштабного вторжения", - сказал он.

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Также он отметил, что, в отличие от прошлых месяцев, когда были массированные обстрелы, именно эти удары были направлены в основном по гражданским объектам. Он отметил, что Россия никогда не воевала военным путем, она воюет террористическим.

В то же время Храпчинский отметил, что массированные удары оккупантов по Украине ракетами и дронами создают существенную нагрузку на противовоздушную оборону и мобильные группы.

"Безусловно это существенная нагрузка. За счет пролета этих беспилотников типа "Шахед", за счет сложной траектории - это существенная нагрузка и на мобильные группы, и на противовоздушную оборону. Представьте себе 12 часов, когда ребята в мобильных группах пытаются все это перехватить. Понятно, что есть системы, которые помогают выявить, где этот воздушный объект есть. Но не забывайте, что каждый военный, который стоит за браунингом, это баллистический калькулятор, который должен понимать, в какое время ему нужно начать стрелять для того, чтобы попасть в тот "Шахед". И это на самом деле достаточно сложно", - объяснил он.

Анатолий Храпчинский об ударах РФ по Украине
Анатолий Храпчинский об ударах РФ по Украине/ скрин

Смотрите видео с комментарием Храпчинского относительно ударов по Украине в августе:

Кто такой Анатолий Храпчинский?

Анатолий Храпчинский – заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Российские оккупанты во вторник, 3 сентября, нанесли удар баллистическими ракетами по Полтаве. В результате удара погибли 55 человек и более 200 получили ранения. Впоследствии стало известно, что временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище. Произошло частичное разрушение одного из зданий института, многие люди оказались под завалами.

Президент США Джо Байден отреагировал на удар России по Полтаве, где погибли более полусотни человек. Байден осудил атаку по Полтаве и назвал ее ужасной. Но в США заявили, что после этого не изменили свою политику в отношении ударов американским оружием вглубь РФ.

Напомним, РФ ударила по Украине баллистикой вечером 4 сентября. Мониторинговые каналы сообщали о звуках взрывов в пределах Сумской и Полтавской областей.

Также ранее сообщалось, что РФ меняет тактику ударов по Украине - у Зеленского предупредили об угрозе и назвали города. РФ перестала маскировать свои удары по гражданским объектам на территории Украины, и, вероятно, будет повышать градус эскалации, отметил Подоляк.

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