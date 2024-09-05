Ударит +12 градусов: когда в Украине будет похолодание

Погода в Украине в пятницу, 5 сентября, будет теплой, но более прохладной по сравнению с предыдущими днями.
Ниже всего температура воздуха будет опускаться ночью. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.
"В пятницу в Украине будет тепло. В течение дня ожидается +24...+29 градусов, комфортно. Ночью вообще уже веет свежим, порой острым, воздухом, 12-19 градусов тепла", - рассказала она.
По ее словам, свежести будет добавлять порывистый ветер.
"Добавлять свежести и сбивать лишние высоковатые градусы будет порывистый восточный и юго-восточный ветер, временами возможны порывы до 15-20 метров в секунду", - отметила Диденко.
В Киеве 6 сентября дождей не предвидится, температура воздуха будет около +27 градусов.
"В ближайшие дни погода в Украине не претерпит существенных изменений - будет много солнца и мягкого "бабьего" тепла", - отметила она.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что в нашем государстве ударит +8 градусов - стало известно, в каких областях Украины резко похолодает. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине на протяжении недели, со 2 по 8 сентября.
Также ранее сообщалось, что будет штормовой ветер - стало известно, какие области будут заливать грозовые дожди. Синоптики предупреждают о том, что порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Напомним, новая магнитная буря налетает на страну - чего ожидать украинцам 5-7 сентября. Эксперты из США опубликовали свою версию развития солнечной активности в начале сентября 2024 года.
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