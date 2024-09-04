Новая магнитная буря налетает на страну: чего ожидать украинцам 5-7 сентября

Эксперты из США опубликовали свою версию развития солнечной активности в начале сентября 2024 года.

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Чего ожидать от солнечной активности 5-7 сентября / фото: pixabay

К чему готовиться украинцам в начале сентября рассказали в Штатах. Прогнозом солнечной и геомагнитной активности поделился Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Эксперты опубликовали свою версию событий на 5-7 сентября 2024 года. Однако, что важно, прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Стоит напомнить, что мощность геомагнитной бури измеряется К-индексом - от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызваны возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Можно выдохнуть с облегчением, ведь сильного влияния на организм в эти дни не будет.

"От четверга, 5 сентября, до субботы, 7 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует небольшим магнитным волнениям, неспособным влиять на самочувствие людей", - рассказали в Центре прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Погода в Украине - прогнозы на сентябрь

Как известно, 5 сентября похолодание накроет Украину. Ночная температура воздуха в нашем государстве опустится до +14 градусов.

Также синоптики рассказали, какие области будут заливать грозовые дожди 5 сентября. Отмечается, что порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В свою очередь заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня подытожила, какой будет погода в Украине осенью 2024 года. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.

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