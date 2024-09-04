РФ будет бить по Украине ракетами, которые труднее сбивать: офицер раскрыл план врага

Россия увеличит количество баллистических атак на Украину, в частности применяя ракеты Кинжал и Искандер-М, ведь их сложнее перехватить, отметил Андрей Крамаров.

https://glavred.info/ukraine/rf-budet-bit-po-ukraine-raketami-kotorye-trudnee-sbivat-oficer-raskryl-plan-vraga-10594283.html Ссылка скопирована

Россия усилит удары по Украине баллистическими ракетами / Коллаж: Главред, фото: скриншот, wikimedia.org, Минобороны РФ

Российские оккупанты применяют баллистические и аэробаллистические ракеты, в частности Ха-22, Кинжал и Искандер-М. Россия увеличит количество ударов баллистикой, поскольку такой тип ракет Украине труднее всего сбивать. Об этом рассказал военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в эфире "Radio NV".

"Поскольку их крылатые ракеты для нас, при условии наличия достаточного боекомплекта для зенитно-ракетных комплексов, эффективного использования авиации, становятся менее эффективными. Что касается атак теми же БПЛА-камикадзе - "шахед", то мы активно сейчас применяем для противодействия армейскую авиацию - это наши украинские вертолеты. И соответственно, эти цели ожидаемого россиянами эффекта не наносят", - пояснил он.

Военный эксперт подчеркнул, что Украине не хватает достаточного количества систем Patriot и SAMP/T, чтобы покрыть все возможные траектории атак РФ. Задержки с поставкой новых систем ПВО со стороны партнеров, которые обещали передать их еще летом, также негативно влияют на ситуацию.

видео дня

"Это прежде всего по применению Кинжалов и ракет Искандер-М баллистических. Они, к сожалению, приносят нам наибольший вред... Потенциал врага еще сохраняется. А у нас с дополнительными системами Patriot, которые нам пообещали наши партнеры еще в конце мая, начале лета - их там от 5 до 7 - есть определенные задержки с их передачей. Хотя сейчас они нам очень и очень нужны", - подчеркнул Крамаров.

По его словам, России проще закупать более дешевые ракеты у Северной Кореи и Ирана, что позволит ей наращивать количество ударов. Хотя эти ракеты менее эффективны, их большое количество может перегрузить украинскую ПВО.

"Северокорейские КN-23 - не долетают. У иранских ракет эффективность еще ниже. Но тем не менее, с учетом тактико-технических характеристик ЗРК NASAMS и IRIS-T могут не успевать их сбивать. Соответственно, да, ракета дешевая, малоэффективная, тем не менее, Иран может их клепать в большом количестве. И в случае если они начнут поставки России, то для россиян нормальная логика увеличить количество ударов баллистическими ракетами, которые нам сейчас труднее всего сбивать", - добавил военный эксперт.

Ракеты, которыми Россия бьет по Украине / Инфографика: Главред

Кто такой Андрей Крамаров Андрей Крамаров - украинский военный эксперт, офицер резерва Воздушных сил ВСУ.



В прошлом - сотрудник банковской сферы.

Атака России по Львову 4 августа - что известно

Напомним, в ночь на 4 сентября Россия нанесла удар по Львову. Мэр города Андрей Садовый сообщил, что в результате удара в районе главного вокзала вспыхнули жилые дома.

Одна из ракет попала в жилой дом, где жила семья Базилевичей. Садовый рассказал, что после атаки выжил только Ярослав Базилевич, а его жена и три дочери - Ярина, Дарья и Эмилия - погибли.

По словам очевидца, мужчине удалось чудом выжить. Находясь вместе с семьей на лестничной клетке, Ярослав Базилевич пошел взять воды в квартиру, именно это его спасло.

Как сообщал Главред, спасательные работы во Львове завершены. По данным ГСЧС, удалось спасти 12 человек, 53 получили ранения. К сожалению, погибло 7 человек, среди которых двое детей в возрасте 7 и 14 лет.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред