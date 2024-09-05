Под завалами еще есть люди: в Полтаве возросло количество погибших и пострадавших от удара РФ

В результате удара РФ было частично разрушено шестиэтажное здание учебного корпуса. Под завалами, вероятно, еще находятся люди.

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Последствия удара РФ по Полтаве/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины в Полтавской области

Количество погибших в результате удара страны-агрессора России по Институту связи в Полтаве возросло до 55.

Также возросло количество пострадавших - до 328 человек. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, опубликовав фото последствий российской атаки по учебному заведению.

"Полтава. До 55 возросло количество погибших в результате российского ракетного удара по учебному заведению города. 328 человек пострадали", - говорится в сообщении. видео дня

В то же время в ведомстве отметили, что под завалами еще могут находиться люди.

"Частично разрушено шестиэтажное здание учебного корпуса. Вероятно, под завалами еще находятся люди. Поисково-спасательные работы продолжаются", - сообщили в МВД.

В ГСЧС Украины в Полтавской области отметили, что сейчас спасатели разобрали и вывезли более 2 тысяч тонн строительного мусора. Поисково-спасательные работы продолжаются с учетом безопасности составляющей.

Удар РФ по Полтаве 3 сентября - что известно

Российские оккупанты во вторник, 3 сентября, нанесли удар баллистическими ракетами по Полтаве. В результате удара погибли 55 человек и более 200 получили ранения. Впоследствии стало известно, что временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище. Произошло частичное разрушение одного из зданий института, многие люди оказались под завалами.

Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Позже Зеленский раскрыл последствия удара РФ по Полтаве. Он отметил, что ранения получил 271 человек. Президент подчеркнул, что спасатели и медики делают все возможное для того, чтобы спасти как можно больше жизней.

Напомним, в Украине приняли важное решение по защите личного состава после удара по Полтаве. Военное руководство государства усилит меры по обеспечению безопасности личного состава на объектах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар по институту в Полтаве был просчитанным - ракета летела всего 3 минуты. У людей просто не хватило времени спрятаться, подчеркнул президент.

Напомним, президент США Джо Байден отреагировал на удар России по Полтаве, где погибли более полусотни человек. Байден осудил атаку по Полтаве и назвал ее ужасной. Но в США заявили, что после этого не изменили свою политику в отношении ударов американским оружием вглубь РФ.

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