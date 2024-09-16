'У Запада есть свои красные линии': глава МИД жестко разнес ядерные угрозы Путина

Российские аэродромы, с которых запускают ракеты по Украине, могут считаться законными целями для ударов, заявил Радослав Сикорский.

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Россия не решится начать войну с НАТО, ядерные угрозы - лишь блеф / Коллаж: Главред, фото: European Union, asc.army.mil

Запад не должен серьезно воспринимать угрозы Путина о применении ядерного оружия на фоне обсуждений о снятии ограничений для ВСУ на использование дальнобойного оружия по РФ. Россия вряд ли решится начать войну с НАТО. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Европейской правде.

"Я бы очень удивился, если бы он оказался настолько сумасшедшим, чтобы начать войну с НАТО. Так же его угрозы о ядерном оружии остаются пустыми", - подчеркнул политик.

По его словам, российские аэродромы могут быть легитимной целью для ударов, даже если они расположены на глубине территории противника. Ведь на них размещается стратегическая авиация России и запускаются ракеты, которые наносят удары по Украине.

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Сикорский сказал, что не понимает задержек в снятии ограничений на использование западного оружия Украиной, особенно в контексте военных преступлений, совершенных РФ.

"Я слышу от западных журналистов о "красных линиях" Путина и о путинских угрозах эскалацией. Но ведь у нас тоже есть свои красные линии, а о них почему-то никогда не спрашивают. А во-вторых, я не думаю, что есть что-то такое, чего бы Путин еще не делал, но сделает в ответ на наши действия", добавил глава МИД Польши.

Кто такой Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Скиросский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

Дальнобойные удары по России - что известно

Напомним, президент США Джо Байден не исключает, что Украине позволят использовать предоставленное дальнобойное оружие для ударов по целям вглубь России.

Однако 13 сентября советник Белого дома Джон Кирби заявил, что политика США относительно использования американского оружия для ударов по территории России не изменится.

Ранее сообщалось, что Великобритания частным образом приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям в России. О нем не объявляют официально, чтобы не было "лишних провокаций".

По состоянию на 15 сентября Украина не получила разрешения от Запада использовать дальнобойное оружие для ударов по России, подтвердил президент Владимир Зеленский. Хотя США рассматривают такой вариант, разрешения до сих пор нет. Зеленский заявил, что Украина хотела бы использовать это оружие для ударов по военным базам и аэродромам, с которых взлетают самолеты с управляемыми авиабомбами (КАБ).

В то же время российский диктатор Владимир Путин запугивает страны НАТО войной в случае ударов по России их ракетами. Однако Европа в основном проигнорировала эти угрозы.

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