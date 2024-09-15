Что попадет под удар Storm Shadow в России: СМИ опубликовали карту

Пока на британского премьера Кира Стармера давят, чтобы тот разрешил ВСУ быть по России Storm Shadow, The Times опубликовал карту вероятных целей этих крылатых ракет в России.
Согласно изображению, ракеты будут охватывать радиус ближнего приграничья и даже военные объекты россиян под Москвой.
В общем, в радиус действия Storm Shadow попадают 14 аэродромов и аэропортов, один НПЗ и штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.
Указывается, что Storm Shadow все же имеют меньший охват, чем, к примеру, ATACMS, и - соответственно - более ограниченное количество целей для поражений.
Дальние удары ВСУ по России - главное
Украина уже длительное время просит США и Европу разрешить ей наносить глубокие удары по стране-агрессору России имеющимися западными средствами дальнобойного поражения.
Вопрос сдвинулся с места только недавно. В пятницу, 13 сентября, глава США Джо Байден обсудил с премьером Британии Киром Стармером такую возможность - но только разрешение на удары крылатыми ракетами Storm Shadow.
Вашингтон все еще сомневается, что удары по территории России ракетами ATACMS изменят ход боев, кроме того, чиновников останавливает страх перед "эскалацией" и ограниченные запасы баллистики в самих Штатах.
Тем не менее Белый дом попросил у Киева предоставить подробный "план победы", чтобы принять окончательное решение. В него, по слухам СМИ, якобы войдет предложение ОП "локально" заморозить бои на передовой.
Что такое The Times?
The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на молодую аудиторию, пишет Википедия.
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