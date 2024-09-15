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Россияне сами будут разрушать Крымский мост: в ВМС рассказали детали

Анна Косик
15 сентября 2024, 11:15
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Необходимость увеличить логистическую нагрузку именно на Крымский мост сыграет с россиянами злую шутку.
Плетенчук, Крымский мост
Россияне не избегут разрушения Крымского моста / Коллаж: Главред, фото: Дмитрий Плетенчук, Maxar Technologies

Ситуация с логистическими путями через временно оккупированный Крым у оккупационной армии страны-агрессора России становится все хуже. Поэтому враг вынужден увеличить логистическую нагрузку именно на Крымский мост.

Как рассказал представитель ВМС ВСУ в эфире "Эспрессо", у россиян нет другого выбора, из-за чего стратегически важный Крымский мост начнет еще больше разрушаться.

"Паромы не работают. Когда заработают - не понятно. Один паром стоит на якоре, а другой ждет в ремонте. Поэтому выбора у них много нет. Верифицированной информации, что россияне запустили железную дорогу по временно оккупированным территориям в Крым пока тоже нет. Именно поэтому на Крымский мост будет увеличиваться логистическая нагрузка. Это процесс, которого не избежать", - пояснил Плетенчук.

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Представитель ВМС отметил, что Крымский мост требует ремонта, а увеличение логистической нагрузки не только не позволит его провести, но и приведет к разрушениям.

"Россияне вынуждены будут увеличить перевозки по Крымскому мосту. У них нет выбора и они этого не избегут. Соответственно, Крымский мост из-за этих нагрузок начнет еще больше сыпаться", - подытожил он.

крымский мост инфографика
Крымский мост / Инфографика: Главред

Что известно о Дмитрии Плетенчуке?

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Разрушение Крымского моста

Накануне стало известно, что Крымский мост буквально разваливается на глазах после того, как по нему было нанесено несколько ударов Силами обороны Украины. Сооружение нуждается в экстренном ремонте, ведь там происходит деградация конструкций после нанесенных ударов.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия все еще в панике из-за возможности ВСУ ударить по Крымскому мосту. Из-за этого к конструкции продолжают стягивать установки противовоздушной обороны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное уничтожение Крымского моста, соединяющего материковую часть России с временно оккупированным Крымом. Он заявил, что ГУР имеет талант к неожиданным действиям в информационном пространстве.

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