"Плотно запаковывают Крым": РФ в панике строит загадочную конструкцию на мосту

Оккупанты продолжают укреплять Крымский мост, в частности за счет ПВО из-за страха попадания со стороны ВСУ.

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Крымский мост все еще остается крайне уязвимым / Коллаж: Главред, фото: Дмитрий Плетенчук, Maxar Technologies

Страна-агрессор Россия все еще в панике из-за возможности ВСУ ударить по Крымскому мосту. Из-за этого к конструкции продолжают стягивать установки противовоздушной обороны.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Такими действиями они пытаются оставить возможность использовать Крым как военную базу.

"Тянут отовсюду. И они реально очень плотно запаковывают Крым именно ПВО. Они пытаются поддерживать этот имидж "непотопляемого авианосца", как они называют его периодически", - добавил Плетенчук. видео дня

Кроме этого оккупанты хотят и в дальнейшем использовать Крым как логистическую цепочку для снабжения южной группировки РФ. Если раньше ключевую роль в этом играл паром, то сейчас это уже Крымский мост.

"Паромы не работают. И даже несмотря на то, что мост не вытягивает этой логистики, россияне все равно пытаются максимально его защитить по понятным причинам. Потому что это символ и кроме того, не следует забывать, что Крымский мост и та энергетическая ветка для обеспечения Крыма, не говоря о поставках товаров повседневного потребления и топлива", - добавил представитель ВМС Украины.

Плетенчук также рассказал о строительстве сооружения на Керченской переправе. Этот загадочный объект враг хочет использовать как очередную преграду.

"Честно говоря, конструкция эта не выглядит фундаментальной, но в любом случае это очередная преграда, которая может защищать от возможных дроновых атак, а возможно она будет использоваться как параллельных переход, потому что они ее строят в виде моста. Но думаю, что в этом сезоне мы можем и не увидеть ее из-за сезона штормов", - считает он.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Ситуация в Крыму - последние новости

Недавно была атака дронов на Крым. В российском ведомстве сообщили, будто ПВО оккупантов сбила над полуостровом два беспилотника, однако местные жители жаловались на взрывы в районе аэродрома Кировское и железнодорожной станции.

Ранее Российская Федерация остановила паромное сообщение между югом страны-агрессора и оккупированным Крымом из-за атаки в порту "Кавказ". Керченская паромная переправа не работает после того, как было потоплено судно, загруженное железнодорожными вагонами с топливом.

Напомним, что Силы обороны Украины могут собственными силами перекрыть сухопутный коридор во временно оккупированный Крым, осуществляя огневой контроль над ним.

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