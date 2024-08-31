Политолог выдал заявление о падении режима Путина: при чем тут Крымский мост

Сейчас российский диктатор Путин пытается любой ценой сохранить свое место у власти.

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Почему Крымский мост так важен для Путина / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

Политолог Андрей Пионтковский считает, что уничтожение Крымского моста начнет неотвратимые процессы борьбы за власть в России.

"Партия войны, которая сейчас доминирует в информационном пространстве РФ, имеет три группы, которые ненавидят друг друга. Каждая обвиняет в неудачах войны. Это армия, Путин и его ресурс ФСБ и так называемое пригожинское народное движение. Еще один унизительный толчок Путина, по моему мнению, сорвал бы эту смесь. Я уверен, что украинское военное командование к этому готовится. Я имею в виду уничтожение Крымского моста. Настолько я понимаю, вот эта ситуация в Москве, этот конфликт трех групп и уничтожение Крымского моста, окончательно убедят их, что царь не настоящий", - пояснил Пионтковский.

По словам политолога Андрея Пионтковского, российский диктатор Путин пытается любой ценой сохранить свое место у власти.

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Кто такой Андрей Пионтковский Андрей Пионтковский (род. 30 июня 1940, Москва) - российский политолог, публицист; математик, кандидат физико-математических наук. Активный критик Путина и политики России, исследователь властного бандитизма, путинизма и рашизма, опубликовал много статей и монографий по этой теме. С 2019 года дает интервью различным украинским СМИ, демонстрируя глубокую осведомленность в мировой политике и внутренней политике России. Пионтковский выступает критиком, комментирует и анализирует международную политику и политику РФ, указывая на ошибки и предоставляет предположения, делится наблюдениями. Из-за преследования в РФ живет в Вашингтоне, США, пишет Википедия.

"Их критика сводится уже не к отрицанию новых методов ведения войны, а к обвинению в проигрыше войны. Война уже проиграна. Та война, которую Путин объявил 24 февраля, Киев за неделю, а затем, чтобы НАТО отступило вглубь Европы, эта война уже проиграна навсегда. Путинская группировка уже отступила. Он борется за власть. Он пытается сохранить власть в стране, которая проиграла войну. Для этого ему нужно назвать других виновников. Сейчас он называет генералов", - добавил он.

Напомним, что РФ на фоне операции в Курской области срочно приняла меры в отношении Крымского моста. Россияне на оккупированном Крымском полуострове ускоренными темпами укрепляют незаконно построенный Керченский мост, рассказали партизаны движения Атеш.

В ГУР сделали заявление о планах по Крыму и Крымскому мосту. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что у Сил обороны Украины есть план, как уничтожить Крымский мост и вернуть полуостров.

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