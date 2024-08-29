В Германии обвинили Путина в подготовке новой 'холодной войны' против Украины

Признаки подготовки кремлевского диктатора в МИД страны заметили в последние недели и месяцы.

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Европейские страны должны ответить на план кремлевского диктатора поддержкой Украины / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Annalena Baerbock

Преднамеренные атаки страны-агрессора России на инфраструктурные объекты тепло- и водоснабжения Украины свидетельствуют о том, что президент РФ Владимир Путин хочет начать "холодную войну" больших масштабов, чем в предыдущие годы.

Как сообщает Tagesschau, об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время консультаций с коллегами в Брюсселе. По ее словам, российский диктатор атакует Украину, чтобы люди здесь замерзли до смерти зимой.

Глава МИД Германии считает, что ответом Европейского Союза на такие атаки должен стать новый защитный щит для Украины. Так Германия, в частности, планирует до конца 2024 года передать Украине четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также дополнительные зенитно-пушечные установки Gepard.

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По словам Бербок, противовоздушная оборона все еще остается важнейшим элементом для защиты жизней украинцев на их территории.

Что такое Tagesschau? Tagesschau - немецкая национальная и международная телевизионная служба новостей, созданная редакцией ARD-aktuell от имени немецкой общественной телевизионной сети ARD, пишет Википедия.

Заявления представителей Германии в контексте войны в Украине

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Германия не будет сокращать военную и экономическую помощь Украине и позиция официального Берлина в этом вопросе единодушна.

Накануне в Германии заявили, что ВСУ имеют право использовать переданное страной вооружение по своему усмотрению, поскольку после передачи оно становится собственностью Украины.

Напомним, что председатель Комитета обороны Бундестага Маркус Фабер назвал законной атаку на Курскую область в рамках отражения захватнической войны России против Украины. Депутат сказал, что не видит проблемы в использовании наступающей группировкой немецких танков.

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