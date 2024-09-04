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Выжигает позиции оккупантов: ВСУ впервые показали кадры применения дрона "Дракон"

Юрий Берендий
4 сентября 2024, 19:25
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По данным СМИ, украинский дрон "Дракон" может за один заход выжечь лесополосу с российскими оккупантами протяженностью почти 100 метров.
Выжигает позиции оккупантов: ВСУ впервые показали кадры применения дрона 'Дракон'
ВСУ применили на фронте уникальный дрон / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Силы обороны Украины впервые опубликовали кадры применения БпЛА "Дракон", который выжигает позиции российских оккупантов с применением термита. Об этом сообщает Bild.

В видео, которое 108-я отдельная бригада территориальной обороны Украины опубликовала в Telegram, показано боевое применение FPV-дрона, который вместо того, чтобы сбрасывать гранаты или лететь к цели со взрывчаткой, рассыпает над позициями российских военных термитную смесь - горящие гранулы оксида железа и алюминия.

По данным BILD, украинские военные еще в конце прошлого года начали размышлять над использованием термита в сочетании с беспилотниками.

видео дня

"В итоге они пришли к выводу, что под стандартный FPV-дрон можно поместить около 500 граммов термитной смеси. Химическая реакция запускается с помощью дистанционного управления лишь незадолго до появления в районе цели", - отмечают журналисты.

На опубликованных украинскими военными кадрами видно, что огненный дождь длится около 20 секунд, в результате чего загорается лесополоса протяженностью примерно 100 метров. Уже через несколько секунд после применения термита на земле видны взрывы, что свидетельствует о воспламенении российских боеприпасов.

Температура горения термита достигает примерно 2500 градусов, что позволяет раскаленной смеси за считанные секунды прожигать даже железо, делая минометы, гранаты и патроны смертельно опасными для их владельцев.

Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Кураховском направлении в последние дни враг активизировал атаки, пытаясь продвинуться к Угледару, городу в Донецкой области, который имеет стратегическое значение для российской армии. Военный эксперт Сергей Грабский отметил, что российские оккупанты стремятся достичь двух основных целей: продвинуться в районе Курахово, захватить энергогенерирующее предприятие, а также создать угрозу для Угледара и окружить украинские силы в этом регионе.

По данным DeepState, российские оккупанты взяли под контроль село Пречистовка в Угледарском районе Донецкой области, а также продвинулись в районе Водяного.

Последние недели оккупанты активно продвигаются на Покровском направлении. Хотя их источники подозревают, что ВСУ имеют определенный план, украинские военные заявляют, что сейчас сосредоточены на сдерживании врага на этом участке фронта всеми доступными средствами. Военный эксперт Иван Ступак отметил, что сейчас предсказать продолжительность обороны города трудно, однако бои за Покровск могут начаться очень скоро.

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