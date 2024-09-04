Кощей Бессмертный по-кремлевски: Путину разрабатывают эликсир вечной жизни

Большой босс поставил задачу, и чиновники бросились ее выполнять всеми возможными способами, пишет The Times.

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Путин / коллаж: Главред, фото: скрин, getty imagesпК

Российский диктатор не только мечтает править бесконечно долго, однако и одержим идеей вечной жизни. Такой информацией поделились в издании The Times.

Разработать средства против старения ученым поручил один из чиновников, приближенный к Президенту России.

Неудивительно, что диктатор так жалуется за свое здоровье, ведь в октябре 2024 года Путину исполнится аж 72 года. И окружение диктатора состоит далеко не из тинейджеров.

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Царь не вечен - именно по этой причине Минздрав РФ требует от научно-исследовательских институтов отчеты о разработках в области борьбы с сенсорными и когнитивными расстройствами.

Ученые также ищут методы борьбы с клеточным старением, остеопорозом и попытками укрепить иммунную систему.

"Нас попросили срочно прислать все наши разработки, и письмо пришло, скажем так, сегодня, но все нужно было отправить уже вчера", - заявил один из исследователей.

Ключом к вечной молодости является 3D-биопечать - новая технология, которая может позволить врачам "печатать" ткани и органы.

3D-биопечать - что это за разработка Печать органов или биопечать - это специализированный способ аддитивного производства (широко известный как 3D-печать), который предусматривает изготовление структур, состоящих из биологических материалов, таких как клетки, биомолекулы и биоактивные агенты, для широкого спектра применений. Полученные конструкции созданы для имитации естественных биологических систем, что позволяет использовать их в тканевой инженерии, регенеративной медицине, фармацевтических исследованиях и высокопроизводительном скрининге, пишет Википедия.

По версии The Times, "заразил" Путина идеей вечной жизни его близкий друг, 77-летний Михаил Ковальчук - ведущий член Российской академии наук, возглавляющий Курчатовский институт ядерных исследований.

"Большой босс поставил задачу, и чиновники бросились ее выполнять всеми возможными способами", - заявляет один из анонимных российских исследователей.

По информации Ковальчука, Вашингтон сейчас разрабатывает биологическое оружие для поражения исключительно этнических русских. Он же обвинил Америку в создании "подвида людей-служителей", самосознание которых было искусственно ограничено. А Путин, как известно из источников, еще тот ярый конспиролог.

Что такое The Times? The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

"Как будто у нас больше некого ставить на ноги, кроме этих идиотов. Мы должны бросить все, даже сейчас, во время войны", - заявил один из исследователей.

Своими экстравагантными методами лечения Путин известен давно. По данным The Times, он регулярно принимает ванны с экстрактом из крови отрезанных рогов сибирских оленей из-за омолаживающих свойств.

Диктатор Владимир Путин - последние новости

Как известно, у Путина есть большой страх относительно Курской операции ВСУ. Рано или поздно российское военно-политическое командование будет вынуждено снимать военные подразделения из Украины для боев в Курской области, отметил Жданов.

Кроме этого, диктатор паникует, что Украинские военные баллистикой могут разрушить всю логистику российских захватчиков, и это в результате помогло бы приблизить победу Украины в войне - так Жданов назвал способ одолеть армию РФ.

Жданов также предсказал следующий шаг Путина на Курщине. По его мнению, Кремль будет вынужден дать добро российскому генштабу на то, чтобы снимали войска с фронта, потому что не хватает сил, и Россия пытается заткнуть дыры срочниками, а это вызывает социальное возмущение.

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