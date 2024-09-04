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Нужно будет быстро окопаться: Жданов предсказал следующий шаг Путина на Курщине

Анна Ярославская
4 сентября 2024, 12:42
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Сейчас страна-агрессор Россия снимает войска со всех направлений, кроме Покровского.
Олег Жданов, Владимир Путин, Курская область
Олег Жданов считает, что Путину придется принять решение о переброске войск из Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля, deepstatemap.live

Рано или поздно кремлевскому диктатору Владимиру Путину придется снять часть войск из Украины и формировать фронт в Курской области. Такое мнение в интервью Главреду озвучил полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

"Сколько бы Путин ни упирался, но социальная и политическая обстановка внутри России заставит его снимать войска с основного фронта и формировать фронт в Курской области. Когда он будет это делать, нам нужно будет очень быстро окопаться", - сказал он.

Жданов сказал со ссылкой на украинских военных, что сейчас Россия снимает войска со всех направлений, кроме Покровского.

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"Но не стоит забывать, что это её первые попытки снять войска, то есть она их забирает не с фронта, не из первого эшелона, а из второго эшелона – войска, которые вывели на доукомплектование и переформирование. Тех, кого мы потрепали на передке, отвели от переднего края, и вот именно их стараются сейчас отправить в Курскую область", - объяснил он.

Жданов считает, что Кремль будет вынужден дать добро российскому генштабу на то, чтобы снимались войска с фронта, потому что не хватает сил, и Россия пытается заткнуть дыры срочниками, а это вызывает социальное возмущение.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Президент Владимир Зеленский рассказал в интервью NBC News, что Украина намерена бессрочно удерживать взятые под контроль российские территории в Курской области.

Зеленский подчеркнул, что Украине не нужна та земля и она не намерена привносить тужа "свой образ жизни". Сама Курская область, добавил президент, является частью "мирного плана", предложенного, в том числе, США.

Под контролем украинских военных находятся 93 населенных пункта. Бойцы ВСУ продвинулись вглубь обороны оккупантов от 28 до 35 километров.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко подсчитал, что ВСУ взяли под контроль 31 квадратный километр территории в Курской области за последнюю неделю. Украинские защитники продвигаются со скоростью 4,5 квадратных километра в сутки.

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