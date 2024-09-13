Позиция США относительно разрешения на использование дальнобойных ракет не изменилась

В пятницу, 13 сентября, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби прокомментировал результаты переговоров президента Штатов Джо Байдена и премьер-министра Британии Кира Стармера.
Как пишет Reuters, по итогам переговоров, политика США относительно ударов американским вооружением по территории страны-агрессора России пока не изменится.
"Я бы не ожидал заявления об использовании Украиной дальнобойного оружия по территории России", - говорит Карби.видео дня
Представитель администрации Байдена отметил, что в Белом доме серьезно восприняли предупреждение кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что предоставление ВСУ разрешения на удары дальнобойными ракетами станет "прямым участием" НАТО в войне против РФ.
Что нужно знать о Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.
Заявления США о предоставлении разрешения на удары по России
Напомним, что сейчас в Соединенных Штатах продолжается предвыборная кампания. Военный эксперт, директор Украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, что США будут способны изменить свое мнение относительно ударов по РФ.
Ранее издание Politico сообщало, что в сентябре может быть принято решение США и Британией о снятии ограничений для дальнобойных ударов Украины по стране-агрессору России.
Накануне стало известно, что Украина может получить разрешение Соединенных Штатов на дальнобойные удары по территории страны-агрессора РФ, но без использования американского оружия. Вашингтон может одобрить удары британскими и французскими ракетами по территории России.
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