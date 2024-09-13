Позиция США относительно разрешения на использование дальнобойных ракет не изменилась

Переговоры Джо Байдена с премьером Британии не изменили позиции Штатов по использованию ВСУ вооружения по РФ.

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В США всерьез восприняли угрозы Путина / Коллаж: Главред, Фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, скриншот

В пятницу, 13 сентября, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби прокомментировал результаты переговоров президента Штатов Джо Байдена и премьер-министра Британии Кира Стармера.

Как пишет Reuters, по итогам переговоров, политика США относительно ударов американским вооружением по территории страны-агрессора России пока не изменится.

"Я бы не ожидал заявления об использовании Украиной дальнобойного оружия по территории России", - говорит Карби. видео дня

Представитель администрации Байдена отметил, что в Белом доме серьезно восприняли предупреждение кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что предоставление ВСУ разрешения на удары дальнобойными ракетами станет "прямым участием" НАТО в войне против РФ.

Что нужно знать о Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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Заявления США о предоставлении разрешения на удары по России

Напомним, что сейчас в Соединенных Штатах продолжается предвыборная кампания. Военный эксперт, директор Украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, что США будут способны изменить свое мнение относительно ударов по РФ.

Ранее издание Politico сообщало, что в сентябре может быть принято решение США и Британией о снятии ограничений для дальнобойных ударов Украины по стране-агрессору России.

Накануне стало известно, что Украина может получить разрешение Соединенных Штатов на дальнобойные удары по территории страны-агрессора РФ, но без использования американского оружия. Вашингтон может одобрить удары британскими и французскими ракетами по территории России.

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