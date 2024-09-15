Несмотря на слухи: Зеленский ответил, получил ли разрешение США на дальнобойные удары

В СМИ распространяются слухи, что некоторые страны Запада якобы близки к предоставлению ВСУ разрешения бить своими ракетами вглубь России.

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Что Зеленский рассказал в разговоре CNN - подробности / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, The Times

Украина по состоянию на воскресенье, 15 сентября, не имеет разрешения Запада бить переданным дальнобойным оружием по территории России, подтвердил президент Владимир Зеленский в разговоре с CNN.

Ранее СМИ утверждали, что США рассматривают такой вариант как возможный, а на британского премьера по этому поводу давят влиятельные политические круги.

По словам Зеленского, целью номер один таких дальнобойных ударов были бы аэродромы и самолеты противника - в частности те, которые выпускают по Украине КАБ.

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"Все смотрят на решение США. Мы очень хотели использовать это оружие и просто атаковать эти самолеты на военных базах. Не гражданскую инфраструктуру - военные базы!" - подчеркнул глава государства.

Россия КАБами уничтожила до 80% критической инфраструктуры на Востоке.

"Те самолеты оттуда они использовали не только ракеты. Они использовали эти самолеты, и самолеты ежемесячно применили 4 тысячи управляемых авиабомб только на Востоке нашей территории, 4 тысячи бомб! Они уничтожили на 80% (критической и гражданской инфраструктуры на Востоке, - Главред). Этими управляемыми авиабомбами", - пояснил Зеленский.

Однако, отметил президент, Россия на фоне затягивания Запада уже начала прибегать к мерам предосторожности - оттягивает боевую авиацию до 500 километров по радиусу действия ракет.

"У нас были встречи с официальными лицами (по поводу разрешения на дальнобойные удары вглубь России, - Главред), и я сказал, что мы ждали слишком долго. Теперь Россия начала отводить свои самолеты со 100, 150 км, 300 на 500. Теперь я скажу, что нам нужно больше разрешений", - сказал он.

На вопрос ведущего, имеет ли Украина уже такое разрешение, Зеленский ответил: "Нет. До сих пор - нет".

Что известно о CNN? CNN - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Сейчас расположена в г. Атланта, штат Джорджия, США. CNN первой начала круглосуточное вещание в 25-ю годовщину своего основания, 1 июня 2005 года, пишет Википедия.

Дальнобойные удары ВСУ по России - главное

Украина уже длительное время просит США и Европу разрешить ей наносить глубокие удары по стране-агрессору России имеющимися западными средствами дальнобойного поражения.

Вопрос сдвинулся с места только недавно. В пятницу, 13 сентября, глава США Джо Байден обсудил с премьером Британии Киром Стармером такую возможность - но только разрешение на удары крылатыми ракетами Storm Shadow.

Вашингтон все еще сомневается, что удары по территории России ракетами ATACMS изменят ход боев, кроме того, чиновников останавливает страх перед "эскалацией" и ограниченные запасы баллистики в самих Штатах.

Тем не менее Белый дом попросил у Киева предоставить подробный "план победы", чтобы принять окончательное решение. В него, по слухам СМИ, якобы войдет предложение ОП "локально" заморозить бои на передовой.

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